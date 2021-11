Bešič Loredan: Poslovni interes bolnišnice je ena stvar, skrb za zdravje pacientov pa druga

Očitajo mu, da je kljub drugačnim navodilom vodstva operiral še tri paciente, namerno zavlačeval selitev pacientov in s tem škodil poslovnim interesom bolnišnice: "Poslovni interes bolnišnice je ena stvar, skrb za zdravje pacientov, ali covidnih ali necovidnih, je druga stvar. Ukaz je bil, da zdravimo paciente s stopnjo nujno in zelo hitro, zato smo te paciente tudi operirali. Bolnišnica je strukturirana tako, da lahko našo dejavnost opravljamo samo na tej lokaciji. Od junija do danes se ni naredilo nič za rezervi načrt za rezervne covid prostore. Zdaj pa ortopedije ni več, covid ima 20 postelj več, osebja ni, ob tem, da še vedno so tri pol etaže najmanj devetdeset postelj v novi stavbi povsem prazne."

Nekdo, ki je prej vodil neko podjetje, misli, da je bolnišnica kamionski terminal, pacienti in zaposleni pa kamioni. A to seveda ne deluje tako, o vodenju bolnišnice poudarja ortoped Danijel Bešič Loredan. Oster je bil do vodstva novogoriške bolnišnice, kjer je dobil, kot smo poročali včeraj, izredno odpoved, ker se je, kot pravi, boril za ortopedske paciente: "Upam, da bo ministrstvo odredilo izredni nadzor bolnišnice. Od konca junija do konca avgusta ni bilo nobenega sestanka strokovnega sveta, strokovna direktorica je bila pet tednov na dopustu, direktor je bil, ali ga ni bilo, med tem, ko smo na ortopediji delali celo poletje, da smo nadoknadili zaostanke. Nagrada, da smo skrbeli za paciente, pa je prišla pred kratkim."

Torej ste se borili za svoje paciente, ki so jih želeli premestiti na račun covid bolnikov, za katere zdaj nimajo niti osebja? "Točno tako. Zdravil sem svoje ljudi, ki smo jih v ponedeljek sprejeli, v torek operirali. Vsi so bili nujni. Od mene so zahtevali, da jih kljub temu premestim v drugo ustanovo, sam sem ocenil, da niso primerni za premestitev."

Očitajo vam, da ste jih zavajali in da bi se morali boriti za vse bolnike, tudi za covidne? "Seveda, a vodstvo bolnišnice bi moralo poskrbeti za vse paciente enako. Če bi vodstvo bolnišnice uredilo v eni etaži covid oddelek s 60 posteljami s pol osebja, bi imeli in covid paciente in vse dejavnosti v bolnišnici bi lahko izvajali v najmanj 30 odstotkih," pojasnjuje.

To je dokaz, kako so ostali bolniki zaradi covidnih bolnikov prikrajšani za zdravljenje: "Že pred časom sem opozoril, da smo morda v Sloveniji od preleta avionov maja lani naredili premalo. Morda bi morali pristopiti drugače, covid je naša realnost, a hkrati moramo zdraviti še druge bolnike. Če lahko to naredijo na Danskem, na Nizozemskem, v Nemčiji, v Avstriji, zakaj mi tega ne moremo."

Na intenzivnih oddelkih so sicer večinoma necepljeni: "Sam sem trikrat cepljen, razumem pa, da smo v strategiji od junija na družbenem nivoju popolnoma padli. Epidemiologe smo odrezali, če bi na pozitiven način spodbujali ljudi, naj se cepijo, bi bili Danska, danes smo veliko bližje Romuniji. Danes iz dneva v dan strašimo ljudi, da v bolnišnicah ni več prostora za nobene. V državi, ki klecne pri 1200 posteljah in 300 intenzivnih sredi Evropi, z zdravstvenim sistemom nekaj res ni v redu."