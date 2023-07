'Trenutni zdravstveni sistem ustreza lobijem, ki so lepo prisesani na javni sistem'

V razloge za razdor med Golobom in Bešičem Loredanom se ne želi vpletati. Vsem politikom pa sporoča, da hujskanje javnosti ne pomaga bolnim. Zanj obstaja samo ena definicija javnega zdravstva. "Pravi javni sistem je tak, da se bolnik, ko potrebuje oskrbo, ne sprašuje o tem, kako je plačan zdravnik ali sestra, ki ga bo oskrbela, ampak da je on s tem, ko je vplačal v skupno blagajno, ne glede na tvoj materialni status ali pa zveze, prišel do oskrbe," še pravi Ravnikar.

"Bolj kot to, kdo bo naslednji minister, se moramo dogovoriti, kaj sploh javno zdravstvo je," sta dva enaka poziva dveh, nekdanjega in sedanjega člana strateškega sveta premierja Goloba. Najprej družinski zdravnik Rok Ravnikar , od konca maja tudi član društva Anžeta Logarja , ki ostaja med avtorji reforme zdravstva. O prihodnosti razmišlja takole: "Rešitve nikoli niso leve ali pa desne, ker ne morejo biti, lahko so samo dobre in slabe ali pa tako, kot je pri nas: nobene."

Javno in dostopno zdravstvo ostaja tudi prioriteta šefa strateškega sveta, ki za doseganje cilja denimo koncesionarjev ne izključuje. Zanika pa govorice, da bi, če minister ne bi odstopil, odšel sam. "Nikoli nismo pogojevali tega, seveda je bilo vprašanje smiselnosti, zakaj to počnemo, če nas minister popolnoma ignorira, ampak tako radikalno nismo nikoli pogojevali. Je bilo pa težko ohranjati člane v strateškem svetu, če vidiš, da te minister ignorira," je v nedeljo dejal kirurg in predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj, ki ga čudi, da strateškega sveta doslej ni zapustilo več članov.

'Trenutni sistem zagotovo ne ustreza bolnikom in zdravnikom'

Prvi in edini je do danes odšel profesor ekonomije Marko Jaklič, ki je tako kot Ravnikar pogrešal enotno razlago javnega zdravstva."Če si v strateškem svetu, kjer je bilo kar precej politikov, omenil zasebnika, si takoj videl, da zasebnika v javnem sistemu čustveno ne sprejemajo, in ko si vprašal, kakšen javni sistem pa si predstavljajo, pa je bil odgovor malo zasanjano, tisto, kar smo imeli 20, 30 let nazaj," o razlogih pravi Jaklič.

Precej različne poglede sta Brecelj in Jaklič imela tudi na zavarovalništvo, pa tudi lobije. Jaklič je prepričan, da so lobiji druga največja težava zdravstva, prva pa da je nedelujoč sistem. Podobno tudi Ravnikar.

"Če nekdo obstaja v ozadju, ki mu ustreza trenutni sistem in ima koristi od njega, to zagotovo niso ne zdravniki ne bolniki," še trdi Ravnikar, medtem ko Jaklič meni, da so to "verjetno predvsem tisti lobiji, ki niso zasebni, ampak so zelo lepo prisesani na javni sistem".