Lorenčič toži mariborsko univerzo zaradi odpovedi zaposlitve

Lorenčič zahteva nekaj več kot 28.500 evrov

Zaradi domnevne nezakonitosti izredne odpovedi Lorenčič zdaj zahteva od univerze nekaj več kot 28.500 evrov. Sodnica Mojca Dubravica je danes obe strani povabila na pripravljalni narok, po neuspešno izvedenem poravnalnem naroku pa je opravila tudi prvi narok za glavno obravnavo, kjer sta strani podali predloge za priče.

Naslednji narok je napovedan za 21. maj. Med drugim naj bi kot priče v tem postopku poleg Škofa nastopili še Smiljan Pintarič, ki naj bi sporne dokumente naložil na spletni strežnik, takratni prorektor s pooblastili rektorja Žan Jan Oplotnik, vodja službe za kadrovske zadeve na univerzi Nina Perkovičin direktor računalniškega centra univerze Izidor Golob, ki je objavljene dokumente odstranil s strežnika.

Današnjega naroka se je udeležil tudi sedanji rektor univerze Zdravko Kačič, ki še vedno meni, da je bila izredna odpoved upravičena. Vsebinsko zadeve v izjavah za medije pred sodiščem ni želel komentirati. Je pa poudaril, da se je odpoved nanašala samo na omenjeno kršitev z objavo dokumentov.

Lorenčiča, ki danes ni želel dajati izjav za medije, so namreč še v času, ko je bil glavni tajnik univerze, bremenili očitki o zlorabi položaja in spolnega nadlegovanja zaposlenih na rektoratu. Čeprav sta te očitke potrdili dve univerzitetni komisiji, je prejšnji rektor Tičar izdal Lorenčiču le pisno opozorilo z navedbo možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in mu odvzel pooblastila glavnega tajnika. Tako je Lorenčič ostal zaposlen na rektoratu, a na drugem delovnem mestu, medtem ko so zaposlenima, ki sta prijavila njegove kršitve in se zaradi tega tudi javno izpostavila, ukinili delovni mesti.