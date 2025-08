Loterijski dobitki: kako denar porabijo občine?

Slovenske občine se financirajo z lastnimi viri, s prihodki iz državnega proračuna in s sredstvi Evropske unije. Včasih pa se kateri proračun poveča tudi zaradi loterijskega dobitka. Igre Loto, Eurojackpot, Vikinglotto so pri nas ustvarile že več kot 60 milijonarjev. In vsak novopečeni milijonar je del svoje sreče, 15 odstotkov od vrednosti dobitka, delil z občino, kjer ima stalno prebivališče. Lani so na tak način občine prejele kar dobrih 13 milijonov evrov. Kako so nepričakovano darilo porabile?