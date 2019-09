Loterijski milijoni znova v Grosuplje?

Srečnež, ki je listek za sedmico vplačal v Grosuplju, je zadel kar 4,5 milijona evrov. Po podatkih Loterije Slovenija je to prvi letošnji dobitek, višji od milijona evrov. Najvišji izplačan dobitek letos je bil doslej dobitek 7 plus, vreden 840.000 evrov, vplačan pa je bil 26. decembra lani.

V letu 2018 je bilo dobitkov, višjih od milijona, pet. Najvišjega, sedmico, vredno 4,6 miljona evrov, je zadel igralec z Raven na Koroškem. Poleg njega so nove milijonarje dobili še na Jesenicah (2,2 milijona evrov za dobitek 5+1 v igri Eurojackpot), Pragerskem (1,4 miljona evrov za sedmico) in na Igu (milijon evrov za sedmico plus). Peti dobitnik je listek, ki mu je v igri lotko 6 prinesel milijon in pol evrov, vplačal prek portala eloterija.