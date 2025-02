"Lotimo se dela": Spodbujanje dialoga o delavskih pravicah in socialni enakosti

Kampanja spodbuja razpravo o ključnih vprašanjih, kot so pravice delavcev, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, enake možnosti ter socialna zaščita. Pri tem je zelo pomembno vzpostaviti ravnovesje med različnimi, pogosto nasprotujočimi si stališči. Sodelovanje in dialog sta pri tem ključna – brez njiju ne bomo našli rešitev za zapletena vprašanja. Ljudem želimo približati vlogo, ki jo EU igra pri zagotavljanju socialnih in delavskih pravic ter izkoriščanju zaposlitvenih in izobraževalnih priložnosti. Prav tako smo želeli spodbuditi razmislek o gradnji uravnoteženih in izpolnjujočih karier. Menim, da nam je v živahnem vzdušju sejma Alpe-Adria to odlično uspelo.

Na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani smo konec januarja obiskali stojnico "Lotimo se dela" , ki je z inovativnimi pristopi spodbudila dialog o socialnih in zaposlitvenih pravicah, iskanju ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, enakosti ter spretnostih. Izpostavljeni so bili ključni izzivi, s katerimi se soočajo delavci v Evropski uniji, ter tudi rešitve, ki jih omogočajo evropske politike. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z dr. Jernejo Jug Jerše , vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji , ki je predstavila, kako EU prispeva k bolj pravičnemu trgu dela in vključujoči družbi.

Zakaj je ta pobuda sploh pomembna za Slovence in državljane EU?

Raziskava Eurobarometer kaže, da kar 88 % državljanov EU meni, da je socialna Evropa ključnega pomena za njihovo osebno dobrobit. EU se ponaša z najvišjimi standardi delovnih pogojev in socialne zaščite. Velja za dom najbolj enakopravnih družb na svetu. Osrednja usmeritev pri tem je evropski steber socialnih pravic, ki zajema 20 ključnih načel, kot so dostop do izobraževanja, enakost spolov, socialna zaščita in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. S širjenjem zavesti med državljani o teh pravicah jih opolnomočimo, da jih prepoznajo, zahtevajo in učinkovito uveljavljajo v svojem vsakdanjem življenju.

Kako EU podpira ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem delavcev v različnih sektorjih in poklicih?

Pravila EU, namenjena usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, zagotavljajo pravico do prožnih delovnih ureditev, ki zaposlenim omogočajo uspešno usklajevanje družinskih obveznosti z napredovanjem v karieri. Določajo tudi minimalne standarde za starševski, materinski in očetovski dopust, zagotavljajo pravico do dnevnih in tedenskih počitkov ter določajo pravico do plačanega dopusta in omejitve delovnih ur na teden. Na primer, evropska zakonodaja določa, da ima vsak zaposleni pravico do najmanj štirih tednov plačanega dopusta na leto, kar pripomore k ohranjanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Katere ukrepe je EU že uvedla za spodbujanje enakosti spolov in raznolikosti na delovnem mestu?

Stopnja zaposlenosti žensk v EU je za skoraj 11 odstotnih točk nižja kot pri moških, pri ženskah z obveznostmi glede oskrbe pa je zaposlenost še nižja – zgolj 68 %, v primerjavi z 81 % pri moških. EU si prizadeva za zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela ne glede na spol, kar vključuje enake pogoje za zaposlovanje, napredovanje in plačilo.

Naslavljanje plačne vrzeli med spoloma je eden ključnih ciljev strategije EU za enakost spolov 2020–2025. Direktiva o preglednosti plačil, sprejeta leta 2023, zagotavlja, da načelo enakega plačila za enako delo postane vsakodnevna praksa. Enako pomembna za dosego enakosti je tudi pravična porazdelitev družinskih obveznosti, kar omogočajo pravila EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem za zaposlene starše in negovalce. Poleg tega pravila EU o uravnoteženi zastopanosti spolov zahtevajo, da morajo velika podjetja, ki kotirajo na borzi, doseči vsaj 40 % zastopanost manj zastopanega spola (trenutno žensk) med neizvršnimi direktorji in 33 % med vsemi direktorji.