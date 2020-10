Loto milijonar prihaja iz Prevalj. Kako bo denar od davka porabila občina?

Že od konca septembra se je ugibalo, od kod prihaja srečni dobitnik, ki je vplačal rekordno sedmico v letu 2020 in zadel štiri milijone evrov. Novi loto milijonar je zmagovalni listek namreč vplačal prek spletne strani loterija.si, zato je bil podatek, kje ima srečnež prijavljeno stalno prebivališče, javnosti neznan.

No, do zdaj. Kot poroča portal Koroške novice , je Občina Prevalje v začetku oktobra na svoj račun namreč prejela dobrih 607.000 evrov davčnega priliva iz naslova loterijskega dobitka.

Občina Prevalje je že nekaj dni po žrebu, 2. oktobra, na račun prejela dobrih 607.000 evrov. To pomeni, da se je sreča v eni od iger na srečo nasmehnila verjetno še nekomu s Prevalj, saj je znesek nekoliko višji od davka iz zneska dobitne sedmice, je pojasnil tajnik prevaljske občine Danilo Vute.

Na občini so priliva seveda veseli. "Veseli smo vsakršne vesele novice v teh časih. Veseli, da je nekdo s Prevalj postal bogatejši in da smo v proračun dobili priliv. Pripravljenih imamo veliko projektov in jih še pripravljamo, tako da denarja ne bo težko porabiti," je za STA povedal prevaljski župan Matic Tasič.

Znesek so že vključili v bilance rebalansa letošnjega proračuna, o katerem bodo po napovedih razpravljali občinski svetniki na četrtkovi seji. O porabi sredstev iz nepričakovanega priliva pa, kot omenjeno, v okviru priprave proračuna za leto 2021.