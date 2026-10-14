Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Več glasov za razrešitev kot proti: Lotrič ostaja predsednik državnega sveta

Ljubljana, 14. 10. 2026 17.46 pred 29 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA Ne.M.
Marko Lotrič

Marko Lotrič tudi po glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik DS. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21.

Marko Lotrič
Marko Lotrič
FOTO: Bobo

Obravnavo predloga za Lotričevo razrešitev, ki sta ga podali interesni skupini delojemalcev in negospodarskih dejavnosti, so na današnjo sejo DS uvrstili naknadno.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
državni svet predsednik marko lotrič

Ministrstvo o RTV prispevku: Poskušali bomo upoštevati želje vseh

Za "ugrabljeno" letalo vedeli celo uro pred vstopom v slovenski prostor: kaj, če bi zavilo nad Ljubljano?

24ur.com Neuspela izvolitev predsednika DS, sejo so prekinili
24ur.com Naša ekipa v Vatikanu: vse oči bodo uprte v en sam dimnik
24ur.com Avšič Bogovičeva ostaja na položaju podpredsednice DZ
24ur.com Stevanović ostaja predsednik državnega zbora
24ur.com Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o RTVS
24ur.com Nova sestava DS ima precej novih imen in 16 dosedanjih svetnikov
24ur.com Zunanja ministrica Tanja Fajon uspešno prestala interpelacijo
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
14. 10. 2026 18.17
Ali Jerkička sedaj že ve, zakaj je proti višjim delavskim plačam ? Ko mastno služi v DS, ...poleg extra penzije, seveda.
Odgovori
0 0
rogla
14. 10. 2026 18.16
Desna - izdajalska vlada z vodjo na čelu!
Odgovori
0 0
strpno
14. 10. 2026 18.11
Za razrešitev je treba glasovati soglasno!?
Odgovori
0 0
dzonimakaroni
14. 10. 2026 18.10
kdo je potemtakem zmagal, levi ali desni?
Odgovori
+1
1 0
heroj2000
14. 10. 2026 18.09
Dejmo en referendum za ukinitev tega brezveznega sveta
Odgovori
+4
4 0
Duhecx
14. 10. 2026 18.06
Sami poštenjaki pri desni vladi.🤣
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Med obema porodoma se je borila za življenje
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
zadovoljna
Portal
To bundo bomo letos videvali povsod, nosi jo tudi slavna manekenka
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
vizita
Portal
Zakaj je trening ravnotežja po 50. letu lahko pomembnejši od kardio vadbe
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
cekin
Portal
Morda ne izkoriščate vsega, kar vam ponuja sončna elektrarna
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
moskisvet
Portal
Trumpova nova tiskovna predstavnica že na udaru: primerjali so jo celo z robotom
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
dominvrt
Portal
Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
voyo
Portal
Vrni se k meni
Strašljive zgodbe
Strašljive zgodbe
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009