Obravnavo predloga za Lotričevo razrešitev, ki sta ga podali interesni skupini delojemalcev in negospodarskih dejavnosti, so na današnjo sejo DS uvrstili naknadno.
Več glasov za razrešitev kot proti: Lotrič ostaja predsednik državnega sveta
Marko Lotrič tudi po glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik DS. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21.
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