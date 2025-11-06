Svetli način
Lov na bele tartufe: tudi do 5000 evrov za kilogram

Koper, 06. 11. 2025 19.55 | Posodobljeno pred eno minuto

V Istri pa je v polnem razmahu sezona najbolj zaželenih in najbolj cenjenih, belih tartufov. Letos jih ni veliko, kar cene poganja v nebo, tudi do 5000 evrov za kilogram. Tudi na ta zemeljski dragulj vse bolj vplivajo podnebne spremembe, ugotavljajo lovci, tla so zaradi obilice dežja preveč namočena, temperature previsoke. Povpraševanja pa je vse več, najboljši primerki za visoko ceno končajo na krožnikih na drugem koncu sveta.

