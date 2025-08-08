Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Lov na divjo mačko pri Slovenskih Konjicah: vrača se in spet beži

Slovenske Konjice, 08. 08. 2025 19.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Jana Ujčič
Komentarji
0

Na območju Slovenskih Konjic še vedno iščejo ubežnico, afriško divjo mačko - servala, ki je pred dobrim tednom dni ušla iz konjiškega zasebnega živalskega vrta. Tam imajo skupaj z iskano mačko tri servale, in to je prvi pobeg. Poudarjajo, da žival ni nevarna, običajno takšne mačke tehtajo okoli 18 kilogramov, v naravnem okolju pa se prehranjujejo z glodalci. Zakaj je sploh pobegnila in kako teče iskalna akcija?

Servala, gre sicer za samičko, so občani v minulih dneh nekajkrat opazili, giblje se v premeru okoli pet kilometrov okoli živalskega vrta in se, kot kaže, želi vrniti.

"Dvakrat je medtem prišla tudi domov, samo nekaj metrov od svoje kletke. Nismo je hoteli na silo loviti, plašiti, ker bi samo poslabšali stvar," pojasnjuje lastnik konjiškega ZOO Landa Peter Polegek.

Zato so na več mestih nastavili živolovke in lovsko kamero. Če se ne bo v kratkem ujela, jo bo poskušal ujeti veterinar, ki ima licenco za uspavalno puško in jo bodo tako vrnili domov. Poleg ubežnice sta pri njih še dve mački serval. Njihov dom je ograjen in varovan z električnim pastirjem, v štirih letih odkar jih imajo, še nobena ni pobegnila. Tokrat pa se je zgodil splet okoliščin, pravijo.

Med hranjenjem se je mački v grlu zataknila kost, oskrbnica ji je želela pomagati: "Slinila se je, kašljala, poskušala jo je prijeti, da bi ji pomagali ali jo odnesli na veterinarsko postajo, takrat pa se je žival preplašla. Ni je mogla takoj prijeti, adrenalin je naredil svoje, v kotu je skočila gor, malo poplezala in tudi preko električnega pastirja, ki je  sicer deloval, ampak v sili se žival odzove drugače, kot si mi želimo," razloži sogovornik.

Žival ni nevarna, poudarjajo. "Lahko vidite, da se pusti božati, če ji ne prija, se umakne, nikoli ne bi napadla," izpostavlja Polegek.

Če jo kdo vidi, pa se ji naj ne približuje ali jo lovi, da še dodatno ne prestraši, pač pa pokliče policijo ali njih. V konjiškem živalskem vrtu imajo sicer 30 vrst različnih živali, med njimi tudi leva in levinjo. "Smo lahko vsi brez skrbi, levi imajo še večjo varnost, kot je predpisana," zagotavljajo.

Pred dvema letoma so sicer nedaleč stran, na območju Tepanj, občani prav tako opazili servala, ki pa ni bil iz konjiškega živalskega vrta.

serval pobeg Slovenske konjice
Naslednji članek

Vročina se vrača, kakšna pa bo jesen?

SORODNI ČLANKI

Na območju Slovenskih Konjic lovijo pobeglega servala

Na območju Slovenskih Konjic iščejo servala

'Kokainska mačka' po pobegu dom našla v živalskem vrtu

Za pomoč pri iskanju poldivje mačke visoka nagrada

Ujeli 'slovensko' divjo mačko, ki je tavala po Turopolju na Hrvaškem

Pri Zagrebu našli mačko, vredno na tisoče evrov. Je pobegnila slovenskemu lastniku?

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065