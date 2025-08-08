Lov na divjo mačko pri Slovenskih Konjicah: vrača se in spet beži

Servala, gre sicer za samičko, so občani v minulih dneh nekajkrat opazili, giblje se v premeru okoli pet kilometrov okoli živalskega vrta in se, kot kaže, želi vrniti.

"Dvakrat je medtem prišla tudi domov, samo nekaj metrov od svoje kletke. Nismo je hoteli na silo loviti, plašiti, ker bi samo poslabšali stvar," pojasnjuje lastnik konjiškega ZOO Landa Peter Polegek.

Zato so na več mestih nastavili živolovke in lovsko kamero. Če se ne bo v kratkem ujela, jo bo poskušal ujeti veterinar, ki ima licenco za uspavalno puško in jo bodo tako vrnili domov. Poleg ubežnice sta pri njih še dve mački serval. Njihov dom je ograjen in varovan z električnim pastirjem, v štirih letih odkar jih imajo, še nobena ni pobegnila. Tokrat pa se je zgodil splet okoliščin, pravijo.

Med hranjenjem se je mački v grlu zataknila kost, oskrbnica ji je želela pomagati: "Slinila se je, kašljala, poskušala jo je prijeti, da bi ji pomagali ali jo odnesli na veterinarsko postajo, takrat pa se je žival preplašla. Ni je mogla takoj prijeti, adrenalin je naredil svoje, v kotu je skočila gor, malo poplezala in tudi preko električnega pastirja, ki je sicer deloval, ampak v sili se žival odzove drugače, kot si mi želimo," razloži sogovornik.

Žival ni nevarna, poudarjajo. "Lahko vidite, da se pusti božati, če ji ne prija, se umakne, nikoli ne bi napadla," izpostavlja Polegek.

Če jo kdo vidi, pa se ji naj ne približuje ali jo lovi, da še dodatno ne prestraši, pač pa pokliče policijo ali njih. V konjiškem živalskem vrtu imajo sicer 30 vrst različnih živali, med njimi tudi leva in levinjo. "Smo lahko vsi brez skrbi, levi imajo še večjo varnost, kot je predpisana," zagotavljajo.

Pred dvema letoma so sicer nedaleč stran, na območju Tepanj, občani prav tako opazili servala, ki pa ni bil iz konjiškega živalskega vrta.