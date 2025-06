Lov na izgubljene pakete ustavljen: trgovina ni razprodana, zaprl jo je Furs

Trgovina King Colis z izgubljenimi paketi bi morala biti v BTC-ju odprta vse do sobote, a marsikateri radovedni nakupovalec je že v četrtek razočarano obstal pred zaprtimi vrati izložbe. Razlog za to ni bila razprodaja paketov, kot bi si po ponedeljkovem množičnem obisku trgovine morda marsikdo predstavljal.

Kot poroča Slovenske novice, je Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) v pop-up trgovini izvedla inšpekcijski postopek ter zaradi "hujših kršitev davčne in delovnopravne zakonodaje" prepovedala poslovanje trgovine King Colis v ljubljanskem BTC-ju. Zaradi davčne tajnosti sicer podrobnosti niso razkrili.

V podjetju King Colis so medtem za naš portal pojasnili, da so nameravali davčne obveznosti ob svojem prvem vstopu na slovenski trg poravnati preko evropske platforme MOSS, "kot to ob prvih pop-up trgovinah počnemo tudi drugod po EU". "Zaradi odličnega odziva smo začeli postopek pridobitve slovenske davčne številke, ki pa še ni bil zaključen, zato smo trgovino morali predčasno zapreti," so dodali.

Kot so ob tem povedali, jih je odziv Slovencev navdušil. "Ob otvoritvi naše prve pop-up trgovine v Sloveniji smo bili navdušeni nad toplim sprejemom in izjemnim obiskom. Kmalu se vrnemo – tako v Ljubljano kot tudi v druge kraje po Sloveniji," so obljubili.