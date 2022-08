Lov na kraljevega pitona v Kosezah, ljubljenčka vrnili lastniku

"Ko začneš izmeno, res ne veš, kaj te čaka v službi," so na družbenem omrežju zapisali policisti Policijske uprave Ljubljana in delili fotografijo kače. Kot so dodali v zapisu, so ljubljanski policisti skupaj z gasilci v petek zvečer v Kosezah lovili kraljevega pitona.

V petek zvečer so se ljubljanski policisti soočili s prav posebnim nepridipravom. V Kosezah so namreč z gasilci lovili kačo. "Pravzaprav kraljevega pitona, ki je očitno ušel lastniku," je na spletu zapisala Policijska uprava Ljubljana. Potem ko so plazilca uspešno ulovili, so ga predali delavcem herpetološkega društva, kjer je kača čakala na svojega lastnika. Ta je kasneje tudi res poklical in ljubljenčka odpeljal domov. "Kačon je že doma," so namreč pripisali ljubljanski policisti.