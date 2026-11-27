Vrste čakajočih, polni nakupovalni vozički in celo kampiranje pred trgovinami. Črni petek, dan popustov je v trgovine po svetu privabil množice nakupovalcev. Tudi v Sloveniji so potrošniki na črni petek zelo aktivni, pravijo trgovci. Kateri izdelki so pri nas najbolj priljubljeni in koliko sploh lahko privarčujemo na črni petek?