Posneli smo spletnega goljufa: najprej ponujal zaslužek, nato grozil s smrtjo

"Kaj nimate spletne banke, vsak ima spletno banko na telefonu," je vztrajal Pavel in se poskusil približati z višjimi vložki. "Jaz vam moram nakazati 6000 evrov, greste na banko in odprete račun."

"Goljufi jim prikazujejo, da bo nameščanje te aplikacije omogočilo izplačilo teh kriptovalut, ne zavedajo pa se, da bodo v bistvu lahko goljufi upravljali z njihovim telefonom. In ranljivi so praktično samo ti, ki imajo na telefonu spletne banke," še opozarjajo na Policiji.

Nenad je z namestitvijo programa namerno zavlačeval in Pavel, ki je zvenel, kot da je še pri drugi stranki, je sčasoma vseeno postal nepotrpežljiv. "Kaj delate zdaj? A vi imate normalen računalnik, ali deluje kot majmun," se je posmehoval in Nenadu svetoval, naj se odpravi na banko, kjer naj mu bodo na telefon namestili spletno banko.

Po kratkem uvodnem in vljudnem pogovoru, je Pavel že ponujal pomoč pri ureditvi kriptovalut in virtualne denarnice in menjalnice zanje, nato je želel še program, s katerim bi lahko dostopal do našega računalnika. "To je ključen trenutek te goljufije, kadar ljudje namestijo aplikacijo na telefon in ta aplikacija je največkrat z imenom 'anydesk'," opozarja David Gracer iz sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Generalni policijski upravi.

Nenadu je bilo sicer že od začetka vse sumljivo, ker se sam s kriptovalutami nikoli ni ukvarjal, a so ga prevaranti vseeno prepričevali in vztrajali. Odločili smo se, da bomo vztrajni tudi mi in pridobili računalnik brez naših podatkov, ustvarili smo sicer nov elektronski naslov, kupili telefon, ki nima nobenih naših podatkov.

"Kliče vas Pavel Modrič s finančnega oddelka, " se mu oglasijo na drugi strani telefona. Prepričati so ga skušali, da ima kriptodenarnico z 200, 300 in 3000 evri. "Glejte, trenutno imate 2819 evra, jaz vam moram odblokirati in vam jutri dam že na vaš bančni račun. Na katero banko vam nakaženo?" mu je v polomljeni slovenščini obljubljal goljuf.

Nenad Cakić je snemalec in fotograf. Zaradi svoje narave dela vsak dan prejme vrsto različnih klicev. A vse od leta 2010, pogosteje pa zadnji dve leti, njegovo službeno številko kličejo naročniki z drugačnimi nameni. "Želijo, da bi jaz sodeloval pri nakupu delnic z neko predkupno pravico," o vsebini klicev pravi Nenad. Poleg tega je dobival tudi klice za pomoč pri programski opremi oziroma Windows podpori, kasneje so obljubljali zaslužke s kriptovalutami. Nenad je vse ponudbe zavrnil. A kljub temu so se klici nadaljevali. Potem mu je prekipelo. "Sem rekel, da naslednjič, ko me pokličejo, jih bom pa posnel."

A ker smo imeli varno povezavo oziroma očiščen računalnik prav za ta namen, smo nadaljevali. Za Pavla očitno prepočasi. "Jaz ne razumem, kaj je z vami, živite kot v Afriki, ste človek iz Slovenije ali Nigerije, kot v Afriki, kjer ni vode, telefona, nič." Nato je Pavel telefonski klic prekinil in ko je Nenad čez čas napisal, da je le uredil spletno banko, je Pavel poklical znova. "Pavel Modrič iz tehničnega oddelka, sem dobil vaš mail. Ste želeli danes prodati vašo kriptovaluto, da bi dobili odstotek?

Tokrat smo mu dovolili, da se je Pavel povezal prek anydesk aplikacije na naš računalnik. Tako je začel brskati po datotekah. Medtem ko je brskal po računalniku, je Nenad opazil, da želi Pavel brisati sledi, zato je računalnik ugasnil in sledi skušal zavarovati.

Odklop z omrežja oziroma izklop računalnika je tudi najhitrejši in učinkovit postopek, če opazite, da se vam je nekdo povezal na vaš računalnik.

"Tvojo ženo bomo ubili, ji bomo zjutraj zlomili noge"

In potem ga je Nenad soočil z resnico. "Zakaj vi že tri leta obirate ljudi in jim vlečete denar s spletne banke," ga je vprašal in takrat so Pavlu zavore popolnoma popustile. "Zakaj si porabil moj čas, majmun slovenski. Tvojo ženo bomo ubili, ji bomo zjutraj zlomili noge, da boste videli, kakšno je življenje," nato klic prekine.

Težke besede za nekoga, ki trdi, da strankam želi pomagati in kot pravi, dela v uspešnem podjetju s sedežem v Novem mestu. V zadnji uspešno izvedeni mednarodni operaciji Pandora so podobne klicne centre našli v Bosni in Izraelu. Znani so tudi centri v Ukrajini, Moldaviji, tudi Srbiji. Kličejo pa predvsem s številk ciljnih držav. "Dejstvo je, da lahko s pomočjo telefonov in aplikacij ponaredijo številko iz Slovenije, recimo ponaredijo vašo številko in vas bodo klicali nazaj tisti, ki so bili oškodovani," zvite taktike goljufov pojasnjujejo na Policiji.

Kar smo preverili tudi sami in poklicali na telefonsko številko, na kateri se je nato javil nekdo drug. In medtem ko je Nenad preverjal številke, je telefon ponovno zazvonil in to le dve uri po Pavlovem klicu. "Dober dan, Ana Kolevski, kličem iz podjetja btc.com zaradi vašega računa, kako se slišimo. Ponovna obljuba kripto zaslužka, nujna namestitev aplikacije..

Nato se javi še "Marko Rozman s finančnega oddelka podjetja blocchain". Z njim je Nenad govoril 40 minut, vendar mu je Nenad namenoma govoril napačne številke. Jasno je bilo, da se Marko želi povezati na bančni račun. Čeprav je takšne navedbe zavračal. Na koncu je tudi on obupal in celo grozil s tožbo in Policijo, ker je z nami izgubljal čas. Ko je Nenad že mislil, da je vsega konec, nov klic: "Dobre dan, moje spoštovanje, Luka Nikolić iz firme Sitrader, kako ste?"

Naslednjo sredo ne zamudite nadaljevanja, Anamarija Ficko in Nenad Cakič namreč nadaljujeta z misijo lova na spletne goljufe.