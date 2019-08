Lovcem pri odvzemu volkov v pomoč tudi intervencijska skupina zavoda za gozdove

Na Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je danes potekal usklajevalni sestanek na temo aktualne problematike škod zaradi napadov volka. Srečanja so se udeležili državni sekretar na MKGP Jože Podgoršek, državni sekretar na Ministrstvu RS za okolje in prostor (MOP) Marko Maver ter predstavniki Lovske zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

"Obe ministrstvi ter ostali udeleženci sestanka se zavedajo resnosti trenutne situacije," so poudarili. Zaradi ponavljajočih se napadov volkov ter zaradi nujnosti čim hitrejšega odvzema volka iz okolja, kjer je to potrebno oziroma kjer je odvzem (lov) volka dovoljen s strani Zavoda RS za varstvo narave, so sprejeli sklep, da se za pomoč lokalnim lovskim družinam pri odvzemu volka zagotovi pomoč intervencijske skupine zavoda za gozdove.

MKGP je tako že pričel s postopkom spremembe uredbe za povečanje deleža sofinanciranja zaščitnih ukrepov (električne ograje). Sprememba uredbe bo predvidoma sprejeta do konca leta, stopnja sofinanciranja pa bo predvidoma od 50 do 90 odstotkov (zdaj je stopnja sofinanciranja od 30 do 50 odstotkov).