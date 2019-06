Lovci dobili dovoljenje za odstrel dveh volkov na Blokah

Interventni zakon je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na vlado pa ga bo vložilo ministrstvo za okolje in prostor, pod okrilje katerega sicer sodi upravljanje z zvermi. Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, se s predlaganim zakonom predlaga odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. "Izkazalo se je, da je neizvajanje rednega odvzema medvedov in volkov za kmete vsak dan težje," so poudarili.

"Ministrstvo za okolje in prostor predlaga, da je interventni zakon začasna rešitev, s katero se želi ohraniti krhko ravnovesje med ugodnim stanjem zveri in sobivanjem ter poskrbeti za ohranitev tolerance do zveri med ljudmi in prizadetimi deležniki," so navedli. Hkrati predlagajo, da bi veljal do uveljavitve novega, dopolnjenega odloka za reden odvzem medvedov in volkov iz narave.