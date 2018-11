Lovci iz narave ne bodo smeli odvzeti volkov

Lovci bodo do konca septembra 2019 iz narave lahko po novem predlogu odvzeli 200 medvedov, ne pa tudi volkov. Na ministrstvu za okolje in prostor, ki bdi nad populacijo zveri, so namreč volka iz odloka o odvzemu zaradi dveh sodb Upravnega sodišča RS izločili. Predlog, ki je bil v javni obravnavi, je sicer predvidel odvzem 11 volkov.

Osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka, ki je bil do konca julija v javni obravnavi, je v času od 1. oktobra letos do konca septembra prihodnje leto predvidel odvzem 200 medvedov in 11 volkov, a je ministrstvo zaradi dveh sodb upravnega sodišča - prva je bila izdana marca in druga septembra - volka izločilo iz novega predloga odloka.

FOTO: Thinkstock

"Upravno sodišče namreč v obeh primerih ugotavlja, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen," so pojasnili na ministrstvu. Na ministrstvu bodo, glede na to, da je možnost odstrela predvidena v strategiji za upravljanje z volkom, nadaljevali z monitoringom volka, ki kaže, da je populacija v Sloveniji v rahlem porastu in da po strokovni plati odstrel na način, kot so ga izvajali doslej, tega trenda ne ogroža. "Hkrati bomo dodatno preverili vpliv na družbeno sprejemljivost z dodatnimi raziskavami javnega mnenja in stališči prizadetih interesnih skupin," so še navedli na ministrstvu. Predviden odvzem 200 medvedov Tako je zdaj za odločanje na vladi pripravljen le predlog odloka o odvzemu medveda iz narave do 30. septembra 2019. Ta predvideva odvzem 200 medvedov, kolikor jih je predvidel tudi osnutek, ki je bil v javni razpravi. Po predlogu je za odstrel predvidenih 175 medvedov, še odvzem 25 medvedov pa je predviden zaradi izgub (to so povoz in druge oblike smrtnosti).

