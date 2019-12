Lovci opozarjajo, da bi se lahko pokoli drobnice drugo leto ponovili

V Lovski zvezi Slovenije in Ribiški zvezi Slovenije so danes pripravili skupno novinarsko konferenco. Na njej so lovci opozorili na potrebo po strokovnem upravljanju z volkom in medvedom."Kljub dogovorom in ponovnem imenovanju več delovnih skupnih smo razočarani nad dolgotrajnostjo postopkov na ministrstvu za okolje in prostor," so zapisali v sporočilu za javnost.

Opozorili so tudi na vpliv, ki ga imajo spremenjene razmere v okolju na t.i. malo divjad, nekatere vrste ptic ter poljskega zajca. Tako so z upravljavci lovišč začeli s pilotnim telemetričnim spremljanjem poljskega zajca."Primanjkuje nam teoretičnega znanja o tej vrsti v naših razmerah. Ovrednotenje vpliva kmetijskih politik, klimatskih sprememb in drugih dejavnikov na populacije male divjadi ni možno brez boljšega poznavanja osnovnih ekoloških in ostalih bioloških značilnosti teh vrst," so poudarili.

Spomnili so, da je bil šakal umaknjen iz uredbe o zavarovanih živalskih vrstah in bo torej od leta 2020 lovna vrsta divjadi. S tem je izpolnjen pomemben pogoj za učinkovitejše upravljanje s to - za slovenske razmere precej novo - živalsko vrsto, so prepričani.