Herojski trije lovci: rešili 73-letnico, ki je v avtu visela na robu prepada

Trojica lovcev Mladen Miklavčič, Boris Cunja in Bojan Švab je v nedeljo med odhodom na zbor opazila vozilo, ki je zapeljalo v prepad. "Voznica je zapeljala naravnost do prepada in avtomobil je obstal na veji," pove starešina Fabio Steffe. Vozilo je na mestu držal tanek hrast in če ga ne bi bilo, bi zgrmelo v prepad, pred leti se je to na tem mestu že zgodilo, ostanki so vidni na dnu grape. Lovec Bojan Švab situacijo komentira tako: "Sem se pač ustavil in akcija je stekla."

Prvi lovec, ki je opazil nesrečo, je vozilo zavaroval tako, da ga je zvezal za svojega 'terenca', nato sta se dva spustila proti globeli, da bi skupaj rešili voznico. Švab ju je držal, da so sploh lahko prišli do nje. "Avte smo navezali na domače verige, ki jih imamo lovci, dva sta se spustila do vrat in pogledala, kaj se dogaja z gospo. Ta je bila sicer prisebna, ampak se je videlo, da je utrpela nekaj poškodb," doda Švab.

Gospo so uspeli dvigniti iz vozila, v tem času pa je prišla hčera ponesrečene, ki je dejala, da je zaradi že poškodovane hrbtenice ne smejo veliko premikati. "Gospa se je tresla, saj jo je zeblo. Fantje so si slekli bunde, jo povili in držali kot dojenčka do prihoda gasilcev, reševalcev in policije," pove starešina Steffe.

Tako pa so lovci s poškodovano 73-letno voznico obstali sredi strmine. Švab poudari, da sta lovca nato gospo skoraj 35 minut držala na kolenih in to na terenu, kjer ni možno normalno stati. Naposled so prišli gasilci in reševalci, ki so voznico imobilizirali in odpeljali v bolnišnico. Srečen konec, prav po zaslugi treh lovcev. "Če že čuvamo divjad in čuvamo naravo, čuvamo tudi ljudi," zaključi Steffe.