Love is the Answear: Ljubezen se začne pri vas!

Valentinovo, praznik zaljubljencev, je pogosto osredotočeno na izkazovanje ljubezni do partnerja. A kaj, če bi letos ta dan posvetili tudi ljubezni do sebe? Ljubezen do sebe je namreč temelj za zdrave in trdne odnose, ki jih gradite z drugimi. Answear vas spodbuja, da si vzamete čas za razvajanje sebe in drugih ter vas poziva, da letos ljubezen izkažete na kreativen in inovativen način.

Človek, imej se rad! Vse se začne pri vas. Oblačila in dodatki niso le modni izrazi, temveč tudi način, kako se počutimo v svoji koži. Answear nudi pestro ponudbo, ki vam lahko pomaga poudariti vašo edinstvenost. Morda vas bo navdušil praktičen in eleganten nahrbtnik Guess, ki je popoln za vsakodnevne opravke ali druge priložnosti. Lepo se bo ujemal z jakno iste znamke, za piko na i pa dodajte še usnjen pas Ralph Lauren, ki ga boste nosile več sezon. Izzivamo vas, da se vprašate, kdaj ste si nazadnje privoščili nekaj za svojo dušo? Kdaj, če ne zdaj?

Zdrava ljubezen je prava ljubezen Kako si izkazati ljubezen? Načinov je več, zagotovo pa sebi parvo ljubezen lahko izkažete tako, da naredite nekaj zase in za svoje telo. Dobro počutje in zdravje sta ključna za kakovosten način življenja. S telesno aktivnostjo ne boste le zboljšali vašega fizičnega zdravja (srčno-žilni sistem, imunski sistem, presnove in prebave), temveč tudi duševno zdravje. Šport dokazano zmanjšuje stres in aksioznost, povečuje samozavest ter izboljšuje spanec. Nenazadnje tudi krepi možganske fukncije. Smo našteli dovolj prednosti, da sebi in partnerju izkažete ljubezen preko športa? Tu je nekaj predlogov, kako bo vajina motivacija še večja: Lahko si privoščita ujemajoče Adidas Performance superge, ki jih v naši ponudi najdete zanjo in zanj, za zunanje zimske radosti ter pohode pa sta tu ujemajoča zimska puloverja Helly Hansen zanjo in zanj.

Kaj je tisto, kar res šteje? Za nekatere je Valentinovo le običajen dan, za druge pravi praznik. Kakor koli Valentinovo sprejemate vi, ne bo nič narobe, če si vzamete trenutek za partnerja in na intimen način pokažete ljubezen. Le kdo bi se branil pozornosti in sladkega presenečenja? Ideja za lep večer v dvoje je, da partnerju pripravite album s skupnimi fotografijami, odprete vajino najljubšo penino in jo postrežete v elegantnih kristalnih kozarcih. To so malenkosti, ki štejejo!

