Lovec ustrelil prestrašeno srno, ki je zašla v izolsko ladjedelnico

Mlada srna je včeraj popoldne zašla k morju in prestrašena iskala izhod z območja izolske ladjedelnice. Delavci, ki so žival opazili, naj bi na pomoč poklicali Lovsko družino Izola in jih prosili, naj srno rešijo, je na družbenem omrežju Facebook zapisala novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl .

A lovec, ki je prišel na kraj, srne ni uspaval in odpeljal nazaj v naravo, ampak jo je ustrelil. Posnetki dogajanja v izolski ladjedelnici so se razširili po družbenih omrežjih, številni pa so lovcu očitali, da je strelno orožje uporabil v bližini ceste in parkirišča, s tem pa ogrozil varnost ljudi v bližini.

Lovska zveza: Lovec je ravnal pravilno

Na Lovski zvezi Slovenije odgovarjajo, da je lovski čuvaj ravnal v skladu z zakonom in s svojimi pristojnostmi. "Poklical je lovsko inšpekcijo, opisal situacijo in prosil za navodila. V bližini ni bilo na razpolago narkotika in puške za omamljanje, zato je inšpektor z ustno odločbo odredil usmrtitev in odstranitev živali, ki se je v paničnem begu zaletavala v mrežo, pri čemer je utrpela poškodbe."

Lovec je obvestil tudi Policijo in prosil za zavarovanje kraja dogodka zaradi uporabe strelnega orožja. Kot so pojasnili, se Policija ni mogla odzvati v realnem času zaradi zadržanosti razpoložljivih patrulj na obravnavi prometne nesreče. "Upošteval je vse varnostne ukrepe v zvezi z uporabo orožja v urbanem okolju in žival skladno z odločbo pristojne inšpekcije usmrtil," so dodali.

Po njihovih besedah Policija ni uvedla preiskave dogodka, zato v Lovski zvezi Slovenije sklepajo, da lovec ni povzročil splošne nevarnosti. "Vsaka uporaba strelnega orožja v urbanem okolju predstavlja določeno tveganje, nikakor pa ne pomeni avtomatičnega povzročanja splošne nevarnosti. Lovci so edini, ki imajo pooblastilo in obvezo usmrtiti divjad v urbanem okolju na podlagi odločbe pristojnega organa. Policisti to lahko storijo izjemoma, v primerih ogroženosti življenj."

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Policijsko upravo Koper, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Na dogodek so se ostro odzvali v društvu za zaščito živali Lajka. "Očitno se tudi pod novim predsednikom Lovske zveze Slovenije ne bo nič spremenilo na bolje. Mentaliteta, stare šege in navade zelene bratovščine ostajajo take, kot so bile od nekdaj, nobenega napredka v glavah, boljša je le oborožitev in tudi avtomobili niso več lade nive. Še eno v nizu brezsramnega in nevarnega početja kameradov, ampak glede na to, da lovci perfektno obvladajo "mreženje" in zasedajo pomembne položaje v centrih moči, bi bilo spremembe iluzorno pričakovati, pa če se vsi skupaj na glavo postavimo," so zapisali na Facebooku.