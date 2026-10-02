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Slovenija

Slovenija in Nemčija krepita partnerstvo, v ospredju obrambna industrija

Ljubljana, 02. 10. 2026 17.47 pred 36 minutami 2 min branja 8

Avtor:
STA
Zunanja ministra Slovenije in Nemčije Tone Kajzer in Johann Wadephul

Zunanja ministra Slovenije in Nemčije Tone Kajzer in Johann Wadephul sta se v Ljubljani zavezala za krepitev sodelovanja med državama. Kot je na novinarski konferenci dejal Kajzer, so pogovori pokazali, da slovensko - nemško partnerstvo ni pomembno le zaradi gospodarskega sodelovanja temveč tudi zaradi skupnega pogleda na prihodnost Evrope.

"Slovenija in Nemčija sta tesni partnerici, zaveznici in podobno misleči državi, imamo skupne interese, od varnosti, evropske prihodnosti do gospodarske konkurenčnosti. (...) Uspešnost in konkurenčnost nemškega gospodarstva sta povezana tudi z uspešnostjo slovenskega gospodarstva, tako da je v našem interesu, da skupaj ustvarjamo nadaljnje pogoje za rast," je povedal Kajzer.

Dodal je, da nove možnosti za sodelovanje med državama vidi zlasti na področjih obrambne industrije, umetne inteligence, robotike, digitalizacije in vesoljskih tehnologij.

Kajzer in Wadephul sta na srečanju med drugim razpravljala o konkurenčnosti in širitvi EU, o vojni v Ukrajini, dogajanju na Bližnjem vzhodu in varnostnih izzivih Evrope. Strinjala sta se, da je Evropa močna takrat, ko je varna, zato ostaja tesno sodelovanje v okviru zveze Nato ključnega pomena. Prav tako sta se zavzela za nadaljnjo podporo Ukrajini v obrambi pred rusko agresijo.

Zunanja ministra Slovenije in Nemčije Tone Kajzer in Johann Wadephul
Zunanja ministra Slovenije in Nemčije Tone Kajzer in Johann Wadephul
FOTO: Bobo

Wadephul je pri tem opozoril, da ruski napadi predstavljajo ključen varnostni izziv, ki zadeva celotno Evropo. "Rusija ogroža svobodo Evrope. Ukrajini ponovno grozi izčrpavajoča zima, a kljub temu se še naprej pogumno brani," je dodal. Kajzer pa se je zavzel za krepitev mirovnih prizadevanj in dejal, da mora biti mir dosežen tako, da bo preprečil ponovni izbruh agresije.

Ministra sta prav tako zagotovila, da Zahodni Balkan ostaja visoko na evropski širitveni agendi. "Mnoge države kandidatke se lahko kaj naučijo iz primera Slovenije, saj Slovenija iz lastnih izkušenj ve, kakšno spremembo lahko sproži članstvo v Evropski uniji," je dejal Wadephul ter širitev unije označil za strateško odločitev in ne zgolj birokratski postopek.

Na novinarsko vprašanje o nedavni slovenski blokadi skupne izjave, s katero bi EU obsodila širitev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je Wadephul dejal, da imata Ljubljana in Berlin podobno stališče glede konflikta na Bližnjem vzhodu. Omenil je tudi, da je bilo izjav o tej temi na ravni EU veliko in menil, da ni težava, če Slovenija med številnimi izjavami eni nasprotuje.

Spomnil je, da se v Izraelu pripravljajo na parlamentarne volitve in poudaril, da so obdobja volilnih kampanj težka za razpravo o mirovnih prizadevanjih. Prepričan je, da bodo po volitvah le ta dobila nov zagon. Kajzer pa je v odgovoru ponovil, da skupna izjava EU ni bila več potrebna, saj da se je unija o tem že izrekla.

Wadephul je v Sloveniji na povratnem obisku, potem ko je bil Kajzer julija v Nemčiji na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini. Nemški zunanji minister se je po pogovorih s slovenskim kolegom sešel še s premierjem Janezom Janšo.

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tone kajzer Johann Wadephul nemčija slovenija

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KOMENTARJI8

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mr.poper
02. 10. 2026 18.29
Kdaj napademo Luxenburg ?
Odgovori
0 0
tali?ni tom
02. 10. 2026 18.26
ne vem no,kakšna je ta evropa? in njene vrednote? a je to ubijanje?anarhizem,cenzura,nadzor nad vsakomur vsepovsod in kadarkoli? le poglejmo s kako ihto montirajo vsepovsod kamere,na vseh mogočih in nemogočih krajih,pa take da operater vsak trenutek ve kje si in kaj misliš! vse samo za ustrahovanje in pobijanje ljudi! kaki voditelji so to? zakaj ne sodelujeta državi v polnem zamahu v zdravstvu,gradbeništvu,znanosti?aja,ni profitabilno,od orožja in grozot vojne je več! pa ravno nemčija vstaja spet,pa jih je dvakrat pošteno dobila po prstih ko je rovarila po tujih državah!sramota!
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0 0
Castrum
02. 10. 2026 18.25
ZDA so danes objvile uradno fotografijo Trumpa z Janšo in Urško.....fotografijo Goloba in Trumpa iz zasede pred vecejem, bodo baje enkrat drugič...
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
02. 10. 2026 18.16
Našim penzičem so vzeli denar iz pokojninske blagajne in ga bodo vtaknili v orožje. Sramota!
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+2
2 0
Omizje
02. 10. 2026 18.12
vojni dobičkarji manejo roke provizije z šestim stevilkam
Odgovori
+1
2 1
rahlo_nepristranski
02. 10. 2026 18.16
Kako pa ti veš to ? Imaš sam prste vmes da veš ?
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+1
1 0
kakorkoliže
02. 10. 2026 18.05
Vojni hujskači bi vlagali v orožje. In kdo se bo šel borit za vas?
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+3
4 1
tali?ni tom
02. 10. 2026 18.28
e,to pa je vprašanje! ampak človek je toliko požrešen in naiven(saj mene ne bo) da se proda za tisočaka!
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0 0
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