Slovenija in Nemčija krepita partnerstvo, v ospredju obrambna industrija

Kajzer in Wadephul sta na srečanju med drugim razpravljala o konkurenčnosti in širitvi EU, o vojni v Ukrajini, dogajanju na Bližnjem vzhodu in varnostnih izzivih Evrope. Strinjala sta se, da je Evropa močna takrat, ko je varna, zato ostaja tesno sodelovanje v okviru zveze Nato ključnega pomena. Prav tako sta se zavzela za nadaljnjo podporo Ukrajini v obrambi pred rusko agresijo.

"Slovenija in Nemčija sta tesni partnerici, zaveznici in podobno misleči državi, imamo skupne interese, od varnosti, evropske prihodnosti do gospodarske konkurenčnosti. (...) Uspešnost in konkurenčnost nemškega gospodarstva sta povezana tudi z uspešnostjo slovenskega gospodarstva, tako da je v našem interesu, da skupaj ustvarjamo nadaljnje pogoje za rast," je povedal Kajzer.

Wadephul je pri tem opozoril, da ruski napadi predstavljajo ključen varnostni izziv, ki zadeva celotno Evropo. "Rusija ogroža svobodo Evrope. Ukrajini ponovno grozi izčrpavajoča zima, a kljub temu se še naprej pogumno brani," je dodal. Kajzer pa se je zavzel za krepitev mirovnih prizadevanj in dejal, da mora biti mir dosežen tako, da bo preprečil ponovni izbruh agresije.

Ministra sta prav tako zagotovila, da Zahodni Balkan ostaja visoko na evropski širitveni agendi. "Mnoge države kandidatke se lahko kaj naučijo iz primera Slovenije, saj Slovenija iz lastnih izkušenj ve, kakšno spremembo lahko sproži članstvo v Evropski uniji," je dejal Wadephul ter širitev unije označil za strateško odločitev in ne zgolj birokratski postopek.

Na novinarsko vprašanje o nedavni slovenski blokadi skupne izjave, s katero bi EU obsodila širitev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je Wadephul dejal, da imata Ljubljana in Berlin podobno stališče glede konflikta na Bližnjem vzhodu. Omenil je tudi, da je bilo izjav o tej temi na ravni EU veliko in menil, da ni težava, če Slovenija med številnimi izjavami eni nasprotuje.

Spomnil je, da se v Izraelu pripravljajo na parlamentarne volitve in poudaril, da so obdobja volilnih kampanj težka za razpravo o mirovnih prizadevanjih. Prepričan je, da bodo po volitvah le ta dobila nov zagon. Kajzer pa je v odgovoru ponovil, da skupna izjava EU ni bila več potrebna, saj da se je unija o tem že izrekla.

Wadephul je v Sloveniji na povratnem obisku, potem ko je bil Kajzer julija v Nemčiji na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini. Nemški zunanji minister se je po pogovorih s slovenskim kolegom sešel še s premierjem Janezom Janšo.