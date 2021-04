Lovska kamera v objektiv ujela medveda

Na območju Podvelke so znova opazili medveda. Tega je v svoj objektiv ulovila kamera, ki so jo lovci namestili na krmišču, ali gre za povratnika ali novega medveda, pa za zdaj še ne vedo. Medvede so pred tem sicer opazili tudi v okolici Petrovč in Radeč, nekaj pa so jih videli tudi na Koroškem.

Lovska kamera posnela medveda. Po tem, ko so pred dnevi opazili medveda v okolici Petrovč in Radeč in dva ali tri na Koroškem, se je medved spet pojavil na območju Podvelke. Lovci obiskovalcem gozda svetujejo, naj se teh območij nekaj časa izogibajo. Tokrat je medveda posnela kamera, ki so jo lovci namestili na krmišču. Ali gre za povratnika ali novega kosmatinca, pa lovci trenutno še ne vedo. Na območju Petrovč in Radeč opazili medveda Do zdaj je škodo sicer povzročil le medved v Radečah, ki je v kokošnjaku pokončal nekaj kokoši. "Kljub temu da je možnost srečanja z medvedom majhna, naj se na omenjenem območju pohodniki čim manj zadržujejo, če pa že, naj bodo glasni, naj se med sabo pogovarjajo in s tem medveda opozorijo na svojo prisotnost. Medved se bo praviloma umaknil,"so takrat opozorili policisti.