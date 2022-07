Podivjani ognjeni zublji so v več vaseh in zaselkih prišli tako blizu hiš, da bi oddaljenost lahko šteli v metrih. "Če ne vidiš in doživiš, si takšnega ognjenega vala ne moreš predstavljati," trenutke groze opisujejo domačini. Nekaterim so zagoreli kupi drv, drugim njive, ožgani so tudi oljčni nasadi. Da je gasilcem uspelo skoraj nemogoče, pa je jasno ob pogledu na eno od lovskih koč in spomenik, ki sta ostala nedotaknjena, čeprav je okoli njiju požgano popolnoma vse.