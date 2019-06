Lovski starešina: S povzročanjem hrupa je medvedka še bolj nevarna

Medvedka je žensko v naselju Vrh nad Želimljami napadla v soboto zjutraj, posebna skupina je po izdani interventni odločbi še isti dan začela z iskanjem medvedke, ki je predvidena za odstrel.

V sredo so jo sicer opazili, a so se ta dan že organizirali posamezniki, ki s hrupom - med drugim ropotajo z lonci in pokrovkami, na glas poslušajo glasbo in hupajo - odganjajo medvedko.

Tako je za zdaj še niso izsledili, je pojasnil starešina Lovske družine Škofljica Mitja Spindler in ocenil, da je tudi manjša verjetnost, da bodo sled uspeli vzpostaviti. Lovci je niti ne iščejo po gozdu, saj je to po njegovih pojasnilih prenevarno.

Medvedka je namreč zaradi hrupa aktivistov še bolj razdražena."Ne razumem aktivistov. Menijo, da bodo naredili korist medvedki, pa je ne. S povzročanjem hrupa jo bodo še dodatno razdražili in takšna je še bolj nevarna,"je ocenil.