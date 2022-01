Lovska zveza opozarja na preveliko število medvedov

Kot so pojasnili, je po mnenju strokovnjakov vzdržno število medvedje populacije v Slovenji okoli 400. "V času, ko je bila populacija medvedov v teh okvirih, je bilo konfliktov bistveno manj. Učinkovit ukrep za zmanjšanje populacije je odstrel, ki ga lovci ne moremo izvajati, ker ministrstvo za okolje še vedno ni izdalo odločbe za odstrel medvedov v letošnjem letu, obljubili pa so, da bo odločba pripravljena do 1. oktobra 2021, torej že lani," so opozorili.

Napadi medveda na človeka sicer niso pogosti, a njihovo število v Sloveniji je preveliko, zaradi česar prihaja do več napadov, pravijo na lovski zvezi. "Neprestano opozarjamo, da je medvedov v Sloveniji že krepko čez 1000, kar je bistveno preveč. Njihovo število in prirastek sta dokazana tudi na podlagi štetja medvedov, ki ga izvajamo vsako leto," so jasni.

Na zvezi se sicer bojijo, da bi se napadi s spomladanskim prihodom mladičev iz brlogov lahko še stopnjevali. Kot so poudarili, je prostor omejen, zato je treba najti rešitve. "Odgovornost je tu v celoti na ministrstvu za okolje in prostor, ki na eni strani, tudi z nizkimi kaznimi, ne omejuje oz. ne preprečuje neodgovornim posameznikom vožnje z motorji in štirikolesniki v naravnem okolju po nekdaj mirnih delih gozdov, po drugi strani pa še vedno ni pripravilo jasne strategije upravljanja z medvedi v Sloveniji," so poudarili.

V zadnjih letih tudi več divjih prašičev in jelenjadi

Ni pa v Sloveniji samo ogromno medvedov, v zadnjih letih se je bistveno povečalo tudi število divjih prašičev in jelenjadi. "A tu ni težav z načrtovanjem odstrela, ki je v pristojnosti ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri divjih prašičih je država z načrti določila, da je odstrel neomejen in smo ga lovci lani tudi močno povečali – na nekaterih območjih celo podvojili glede na pretekla leta – zaradi preventivnih ukrepov, povezanih z afriško prašičjo kugo," so zapisali.

Pri tem so opozorili, da v pogonih na divje prašiče lovci naletijo tudi na medvede. "Zaradi velikih škod in potrebe po zmanjšanju populacije divjih prašičev kmetijski minister Jože Podgoršek od lovcev zahteva, da nadaljujemo z aktivnim lovom," pravijo na zvezi.

Če se kmetijski in okoljski minister ne bosta uskladila oziroma ker se okoljski minister Andrej Vizjak ne odziva, bodo na lovski zvezi razmislili glede lovskih pogonov. "Ob prevelikih tveganjih za lovce bo treba pogone opustiti in se dogovoriti, da naraščajočo škodo po divjih prašičih in pa odgovornost za morebitne posledice afriške prašičje kuge prevzame ministrstvo za okolje in prostor," so še zapisali.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so sicer nedavno opozorili, da predvsem na Primorskem, Kočevskem in Beli krajini, zahodnem Krasu ter v Pomurju in Zasavju divji prašiči povzročajo veliko škode v kmetijstvu in ponekod že ogrožajo obstoj kmetij.