Lowa Renegade – Najboljši pohodni čevlji po izboru kupcev

Ko govorimo o najboljših pohodnih čevljih lahko pomislimo na različne blagovne znamke ali modele. Ne smemo pa mimo blagovne znamke, ki združuje stoletje obrti in sodobne tehnološke inovacije hkrati, in tako ustvarja nekaj resnično edinstvenega v svetu pohodništva. To je Lowa .

Leta 1990, ko pohodništvo postajalo popularni in so v hribe začeli zahajati tudi ne-ekstremisti je bil trg pohodnih čevljev nekoliko drugačen, kot je danes. A v čem je bila razlika?

Lowa je specializirana za izdelavo izključno pohodnih in alpinističnih čevljev in te izdeluje že preko 100 let, pravzaprav od 1923 (da, letos praznujejo 100 let). Slednje je razumljivo odlična osnova, za izdelavo najboljšega pohodnega čevlja. A za kateri čevelj gre in zakaj oz. v kakšnem pogledu je najboljši? Poglejmo si.

Nemški specialist za pohodniško in alpinistično obutev, že od leta 1926 ustvarja čevlje, ki so sinonim za kakovost, udobje in trajnost. Z raziskovanjem njihove zgodovinske tradicije in sodobne inovativnosti lahko približno razumemo, kakšen je recept za najbolj prodajani čevelj 21. stoletja. Poglejmo si.

Lowa je torej prva uporabila tehnologijo vulkanizacije podplata v pohodnih čevljih. Rezultat je bil pohodni čevelj, ki so ga z razlogom poimenovali renegade oz. odpadnik ali upornik, saj je bil v marsikaterem pogledu črna ovca, a vsekakor ne v negativnem smislu. Pohodni čevelj je postal izjemno priljubljen in se ne le ohranil do danes, temveč postal in ostaja najbolj prodajani pohodni čevelj v Evropi.

Ustaljena praksa izdelave pohodnih čevljev takrat je bila, da se podplati šivajo oz. fiksirajo na školjko čevlja. Taki podplati so bili trdi in robustni. V tistem času pa se je razvijala tehnologija vulkaniziranja podplata, ki je bila sicer že nekako uveljavljena praksa v izdelavi super in drugih tipov obutve.

Čevljarna Lowa je med prvimi spoznala spreminjajoče se potrebe in zahteve pohodnikov in naredila nekaj, kar do tedaj ni storil še nihče.

Potrebe pohodnikov pa so se s popularizacijo pohodništva seveda spremenile. Ljudje so iskali pohodni čevelj, ki je lažji, okretnejši, udobnejši. Pohodni čevelj, ki je primeren za 3-urno turo, a hkrati ni superga.

Pohodni čevlji , ki so bili na voljo so bili namenjeni resnejšim, bolj ekstremnim podvigom in torej vsaj prilagojeni hoji v visokogorju, po skalnati podlagi in celodnevnim turam.

Pri tem bi mnogi pomislili na to, da gre za zastarel model, če je na trgu že 30 let, a ni ravno tako. Pohodni čevlji Lowa Renegade že 30 namreč ohranjajo tisto v čem so boljši in posebni. To je udobje, vsestrankskost, lahkotnost. Ko pa govorimo o tehnologiji se čevelj nenehno posodablja in nadgrajuje.

Tradicija in modrnost v enem

Že v osnovi je imel pohodni čevelj Renegade vgrajen Vibram podplat, Gore tex membrano, antibaketrisko in hitrosušečo notranjost (Liner in vložej), itd. A Vibram, ki ga ima danes ni isti, kot tisti leta 90. Je sveža in sodobnejša različica Vibram podplata namenjena hoji v sredogorju, ki se imenuje Vibram EVO.