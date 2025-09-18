LPP akademija: obiskovalci so se lahko preizkusili v vožnji avtobusa

Ob Evropskem tednu mobilnosti so v LPP akademiji avtobus lahko vozili čisto vsi, vozniki so namreč odstopili sedež svojega novega simulatorja vožnje. Ta s pomočjo umetne inteligence ustvari unikatne treninge za vsakega posameznika, vozniki pa lahko bolje spoznajo tveganja na cestah in se naučijo bolj samozavestno obvladovati tudi najbolj nepredvidljive razmere. Kako je videti vožnja v slabih vremenskih pogojih, ob gostem prometu in v drugih zahtevnih razmerah?