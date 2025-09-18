Svetli način
Slovenija

LPP akademija: obiskovalci so se lahko preizkusili v vožnji avtobusa

Ljubljana, 18. 09. 2025 20.36

Ana Vidic Kostevc
Ob Evropskem tednu mobilnosti so v LPP akademiji avtobus lahko vozili čisto vsi, vozniki so namreč odstopili sedež svojega novega simulatorja vožnje. Ta s pomočjo umetne inteligence ustvari unikatne treninge za vsakega posameznika, vozniki pa lahko bolje spoznajo tveganja na cestah in se naučijo bolj samozavestno obvladovati tudi najbolj nepredvidljive razmere. Kako je videti vožnja v slabih vremenskih pogojih, ob gostem prometu in v drugih zahtevnih razmerah?

Dejan Krk
19. 09. 2025 08.16
+1
Brez realnega vrednotenja vozniskega dela noben simulator ne bo pomagal gospodje. 3000 neto drgac pozabite na kader.
