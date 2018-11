LPP poleti s 17 novimi avtobusi

Poleti prihodnje leto bo ljubljanski potniški promet dobil 17 novih enojnih mestnih avtobusov s pogonom na plin. Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL), so na javnem razpisu izbrali Mercedes Benz Citaro NGT Hybrid. Ta avtobus je mednarodna žirija, ki so jo sestavljali strokovnjaki iz 26 držav, na največjem svetovnem sejmu gospodarskih vozil v Hannovru razglasila za avtobus leta 2019.

"Z izbiro okolju prijaznih avtobusov sledimo načelom trajnostne mobilnosti in razvoja našega mesta, ki smo se jim zavezali pred desetletjem," so sporočili iz MOL in dodali, da je rok dobave avtobusov devet mesecev. Cena enega avtobusa znaša 267.600 evrov brez DDV, skupna vrednost avtobusov pa je 4.549.200 evrov brez DDV, pri čemer bo MOL prejela za 3.400.000 evrov nepovratnih sredstev.