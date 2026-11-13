LPP začenja testne vožnje baterijskega tramvaja

Testne vožnje se bodo predvidoma začele v ponedeljek, potekale pa bodo v dveh fazah. V prvi fazi, ki bo trajala približno dva tedna, bodo izvajali vožnje brez potnikov ter pridobivali praktične izkušnje z upravljanjem vozila, njegovimi voznimi lastnostmi, manevriranjem in delovanjem v dejanskih prometnih razmerah. Po zaključku prve faze bodo sledile testne vožnje s potniki. Vožnje bodo potekale v prometno manj obremenjenih terminih, ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov, je v sporočilu pojasnila občina.

Trasa bo potekala po novozgrajeni Barjanski cesti, se nadaljevala po Slovenski in po Dunajski cesti, zavila na prav tako prenovljeno Linhartovo cesto in se končala pri pokopališču Žale, je na današnji predstavitvi vozila v remizi LPP v Ljubljani povedal direktor LPP Rok Vihar.

"Izbira te trase ni naključna; izbrali smo jo zato, ker omogoča veliko dolžino zvezdnih rumenih pasov, najboljšo infrastrukturo in ker gre za sklop nedavno obnovljenih cest, ki bistveno izboljšujejo pogoje za potovanje oziroma za izvajanje javnega potniškega prometa," je dejal.

LPP, ki letos obeležuje 125 let od začetka javnega prevoza v Ljubljani, beleži rekordno število potnikov, poleg posodabljanja voznega parka in uvajanja okolju prijaznejših tehnologij pa vse več pozornosti namenja tudi razvoju zmogljivejšega in učinkovitejšega javnega potniškega prometa, je dejal Vihar.

Uvedba baterijskega tramvaja je eden od ukrepov, ki so jih zasnovali za nadaljnjo rast javnega potniškega prometa in jih pripravljajo pod oznako BRT (Bus Rapid Transit), isto oznako pa so uporabili tudi za baterijski tramvaj. Namen ukrepov je povečati zmogljivost, hitrost in udobje vozil.

Za baterijski tramvaj, ki v dolžino meri 30 metrov in sprejme 250 potnikov, vozil pa bo s sistemom avtonomne vožnje, so se po Viharjevih besedah odločili, ker prinaša vse vrednosti klasičnega tramvaja, ga je pa mogoče veliko hitreje implementirati.

Tramvaj je izdelalo kitajsko podjetje CRRC, Ljubljana pa je prvo mesto v Evropi, ki bo tovrstni tramvaj testirala.