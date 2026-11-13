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Slovenija

LPP začenja testne vožnje baterijskega tramvaja

Ljubljana, 13. 11. 2026 17.10 pred eno minuto 4 min branja 25

Avtor:
STA K.H.
Prvi baterijski tramvaj v Ljubljani

Ljubljanski potniški promet bo predvidoma prihodnji teden začel v realnem prometu testirati baterijski tramvaj. Vozilo, ki je enako kot klasični tramvaj, le da je prilagojeno za vožnjo po cestišču brez tirnic, bo testno vozilo na trasi od začetka Barjanske ceste do pokopališča Žale.

Testne vožnje se bodo predvidoma začele v ponedeljek, potekale pa bodo v dveh fazah. V prvi fazi, ki bo trajala približno dva tedna, bodo izvajali vožnje brez potnikov ter pridobivali praktične izkušnje z upravljanjem vozila, njegovimi voznimi lastnostmi, manevriranjem in delovanjem v dejanskih prometnih razmerah. Po zaključku prve faze bodo sledile testne vožnje s potniki. Vožnje bodo potekale v prometno manj obremenjenih terminih, ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov, je v sporočilu pojasnila občina.

Trasa bo potekala po novozgrajeni Barjanski cesti, se nadaljevala po Slovenski in po Dunajski cesti, zavila na prav tako prenovljeno Linhartovo cesto in se končala pri pokopališču Žale, je na današnji predstavitvi vozila v remizi LPP v Ljubljani povedal direktor LPP Rok Vihar.

"Izbira te trase ni naključna; izbrali smo jo zato, ker omogoča veliko dolžino zvezdnih rumenih pasov, najboljšo infrastrukturo in ker gre za sklop nedavno obnovljenih cest, ki bistveno izboljšujejo pogoje za potovanje oziroma za izvajanje javnega potniškega prometa," je dejal.

LPP, ki letos obeležuje 125 let od začetka javnega prevoza v Ljubljani, beleži rekordno število potnikov, poleg posodabljanja voznega parka in uvajanja okolju prijaznejših tehnologij pa vse več pozornosti namenja tudi razvoju zmogljivejšega in učinkovitejšega javnega potniškega prometa, je dejal Vihar.

Uvedba baterijskega tramvaja je eden od ukrepov, ki so jih zasnovali za nadaljnjo rast javnega potniškega prometa in jih pripravljajo pod oznako BRT (Bus Rapid Transit), isto oznako pa so uporabili tudi za baterijski tramvaj. Namen ukrepov je povečati zmogljivost, hitrost in udobje vozil.

Za baterijski tramvaj, ki v dolžino meri 30 metrov in sprejme 250 potnikov, vozil pa bo s sistemom avtonomne vožnje, so se po Viharjevih besedah odločili, ker prinaša vse vrednosti klasičnega tramvaja, ga je pa mogoče veliko hitreje implementirati.

Tramvaj je izdelalo kitajsko podjetje CRRC, Ljubljana pa je prvo mesto v Evropi, ki bo tovrstni tramvaj testirala.

Prvi baterijski tramvaj v Ljubljani
Prvi baterijski tramvaj v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Pred testiranjem se je LPP usklajeval tako s policijo kot pristojnim ministrstvom. Kot je povedal vodja oddelka za cestni promet na Policijski upravi Ljubljana Primož Kadunc, radi sodelujejo pri novostih, ki pa ponavadi prinašajo tudi izzive. Priznal je, da si ne predstavlja, kako bo to vozilo videti na prometnih cestah v središču Ljubljane, a izrazil upanje, da bodo s skupnimi močmi uspeli tudi to umestiti v okolje.

Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol je dejala, da bi lahko baterijski tramvaj v prihodnosti izboljšal pretočnost in dostopnost javnega potniškega prometa v Ljubljani. Poudarila je pomen prometne varnosti in ustreznega vključevanja novih oblik javnega prevoza v obstoječi prometni prostor. Čeprav bo vozilo z elektronskim vodenjem natančno sledilo predvideni poti, bo moralo biti njegovo gibanje predvidljivo tudi za druge, zato so pomembni ustrezno urejena križišča, varni prehodi in pregledna postajališča, je dejala.

Vozilo je opremljeno z naprednimi tehnologijami, kot so kamere, senzorji, sistem LiDAR in satelitska navigacija, ki omogočajo samodejno sledenje označeni poti po t. i. virtualni tračnici. Med testiranjem v Ljubljani sicer teh funkcij ne bodo uporabljali in bo vozilo ves čas upravljal posebej usposobljeni voznik, je v sporočilu pojasnila občina.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik je pohvalil inovativnost vodstva LPP in izpostavil dobro sodelovanje z deležniki tudi pri omogočanju uporabe sistema za avtonomno vožnjo vozil Tesla. Napovedal je nadaljnje zakonske spremembe za uvajanje inovativnih rešitev, med drugim glede aplikacij pri avtotaksi storitvah in deregulacijo taksimetrov. Ker je uvajanje novosti, kot so samovozeča vozila, lahko za marsikoga šok, je pomembno, da se ustrezno uvajajo v družbo, je poudaril.

Ljubljanski župan Zoran Janković je izrazil veselje, da se je kitajski proizvajalec za testiranje vozila v Evropi odločil za Ljubljano, in priznal, da je imel pomisleke, kako se bo tako dolgo vozilo obneslo na ljubljanskih cestah. Ta pridobitev pa je šele začetek, je poudaril in med drugim za naslednji mandat napovedal začetek gradnje nove remize LPP v Stanežičah in ureditev parka z ribnikom na območju sedanje remize LPP ob Celovški cesti v Šiški.

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lpp ljubljana baterijski tramvaj testiranje

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KOMENTARJI25

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M_teoretik
13. 11. 2026 18.13
Bolje to, kot pa vlaki, ki jih obljublja Primc!?
Odgovori
0 0
Teofil
13. 11. 2026 18.12
Ne z tramvajem na Žale,ampak z marico v zapor Dobrunje
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
13. 11. 2026 18.12
Tole mu ne bo glih prineslo zmago. Prej kanal C0!?
Odgovori
0 0
Roadkill
13. 11. 2026 18.10
bo bus hmal 2€ de
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
13. 11. 2026 18.09
Po podatkih proizvajalca je tramvaj dolg 33 metrov. Zakaj je Ljubljanski le 30 ?? ... Kam je izginilo 10% ?? 😁😂🤣
Odgovori
+2
2 0
Infiltrator
13. 11. 2026 18.09
Spet bo 10posto 20 posto....
Odgovori
+2
2 0
proofreader
13. 11. 2026 18.08
Bo povabil Bratuškovo in Goloba, oba sta bila v Zokijevi Pozitivni Sloveniji.
Odgovori
+3
3 0
pope p
13. 11. 2026 18.04
1 predvolilni avtobus, ki zgleda kot tramvaj haha
Odgovori
+6
6 0
Alergičen na levake
13. 11. 2026 18.03
Tramvaj, ki pelje po navideznih tračnicah ... Zakaj ne bi potem rajše nabavli trajekta, ki pelje po navideznem morju ??? ... Bi bilo še bolj v stilu, sploh za tiste, ki hodijo na navidezne počitnice ..
Odgovori
+5
6 1
haribo-medvedki
13. 11. 2026 18.02
Zoki je gre tako daleč, da se kar izmišlja stvari: baterijski tramvaj NE OBSTAJA, tega mednarodni prostor in strokovnjaki ne poznajo. Še v vsakem mestu, kjer je vozil ta kitajski bus, so ga poimenovali AVTOBUS. Očitno smo slovenci tako naivni, da ne samo da nam koruptivni srb že 20 let pokrade 10%, še hvalimo ga ko se zmišljuje izraze in zadolžuje Ljubljano za takšne reči. Ljubljanski javni promet rabi namenske sredinske pasove in pravi EVROPSKI TRAMVAJ ali vsaj EVROPSKE AVTOBUSE.
Odgovori
+2
3 1
FreedomMan
13. 11. 2026 18.02
Luka Mesec ima moj glas. Lažni tramvaj nebo nič pomagal zokiju.
Odgovori
+1
3 2
konec_oderuških_davkov
13. 11. 2026 18.01
10% gor ali dol se vsaj nekaj premika v sloveniji. Mi bomo pa stali na avtocestah....
Odgovori
-3
0 3
Brezimenski
13. 11. 2026 18.01
zakaj bi uvajal tramvaj, če pa obstajajo avtomobili s samostojno vožnjo (Tesla) kateri bodo po odobritvi vozili ponike kot v ZDA.🇺🇸. in to za neprimerljivo nizko ceno ter od veš do vrat, kadarkoli kdo želi. Sedanjost je tu..mi se ukvarjamo s preteklostjo.
Odgovori
-3
1 4
misekmali
13. 11. 2026 18.00
Jankovič ima moj glas!
Odgovori
-4
2 6
SIX7
13. 11. 2026 18.00
od kdaj pa se lahko po naših cestah vozi 30m vozilo? To spada v izredni prevoz, ki mora imeti točno določeno uro, traso in spremstvo spredaj in zadaj...
Odgovori
+1
1 0
Igi31
13. 11. 2026 17.58
spet jankovič bluzi in uničuje. Ta lažni tramvaj je avtobus ki je dvakrat težji od navadnega avtobusa in bo zaradi teže 50 ton uničeval asfalt po ljubljani, plus dražji je za popravilo. Spet neumno zapravljen davkoplačevalski denar, Jankovič se pa samo smeji de de de
Odgovori
+0
4 4
Kruha in Iger
13. 11. 2026 17.57
Komercialka vsaj preberi kar je napisano pa potem komentiraj! Ljubljanski potniški promet bo predvidoma prihodnji teden začel v realnem prometu testirati baterijski tramvaj. Vozilo, ki je enako kot klasični tramvaj, le da je prilagojeno za vožnjo po cestišču brez tirnic
Odgovori
+2
4 2
ZMERNI DESNIČAR
13. 11. 2026 17.55
a bo kraljica dobila svojih 10%
Odgovori
+0
3 3
Samo DESNO je pravo
13. 11. 2026 17.53
Šofer pa lep ko slika
Odgovori
-1
1 2
jekras
13. 11. 2026 17.51
še en stvor za motit v prometu
Odgovori
+1
4 3
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