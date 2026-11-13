LPP začenja testne vožnje baterijskega tramvaja

Testne vožnje se bodo predvidoma začele v ponedeljek, potekale pa bodo v dveh fazah. V prvi fazi, ki bo trajala približno dva tedna, bodo izvajali vožnje brez potnikov ter pridobivali praktične izkušnje z upravljanjem vozila, njegovimi voznimi lastnostmi, manevriranjem in delovanjem v dejanskih prometnih razmerah. Po zaključku prve faze bodo sledile testne vožnje s potniki. Vožnje bodo potekale v prometno manj obremenjenih terminih, ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov, je v sporočilu pojasnila občina.
Trasa bo potekala po novozgrajeni Barjanski cesti, se nadaljevala po Slovenski in po Dunajski cesti, zavila na prav tako prenovljeno Linhartovo cesto in se končala pri pokopališču Žale, je na današnji predstavitvi vozila v remizi LPP v Ljubljani povedal direktor LPP Rok Vihar.
"Izbira te trase ni naključna; izbrali smo jo zato, ker omogoča veliko dolžino zvezdnih rumenih pasov, najboljšo infrastrukturo in ker gre za sklop nedavno obnovljenih cest, ki bistveno izboljšujejo pogoje za potovanje oziroma za izvajanje javnega potniškega prometa," je dejal.
LPP, ki letos obeležuje 125 let od začetka javnega prevoza v Ljubljani, beleži rekordno število potnikov, poleg posodabljanja voznega parka in uvajanja okolju prijaznejših tehnologij pa vse več pozornosti namenja tudi razvoju zmogljivejšega in učinkovitejšega javnega potniškega prometa, je dejal Vihar.
Uvedba baterijskega tramvaja je eden od ukrepov, ki so jih zasnovali za nadaljnjo rast javnega potniškega prometa in jih pripravljajo pod oznako BRT (Bus Rapid Transit), isto oznako pa so uporabili tudi za baterijski tramvaj. Namen ukrepov je povečati zmogljivost, hitrost in udobje vozil.
Za baterijski tramvaj, ki v dolžino meri 30 metrov in sprejme 250 potnikov, vozil pa bo s sistemom avtonomne vožnje, so se po Viharjevih besedah odločili, ker prinaša vse vrednosti klasičnega tramvaja, ga je pa mogoče veliko hitreje implementirati.
Tramvaj je izdelalo kitajsko podjetje CRRC, Ljubljana pa je prvo mesto v Evropi, ki bo tovrstni tramvaj testirala.
Pred testiranjem se je LPP usklajeval tako s policijo kot pristojnim ministrstvom. Kot je povedal vodja oddelka za cestni promet na Policijski upravi Ljubljana Primož Kadunc, radi sodelujejo pri novostih, ki pa ponavadi prinašajo tudi izzive. Priznal je, da si ne predstavlja, kako bo to vozilo videti na prometnih cestah v središču Ljubljane, a izrazil upanje, da bodo s skupnimi močmi uspeli tudi to umestiti v okolje.
Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol je dejala, da bi lahko baterijski tramvaj v prihodnosti izboljšal pretočnost in dostopnost javnega potniškega prometa v Ljubljani. Poudarila je pomen prometne varnosti in ustreznega vključevanja novih oblik javnega prevoza v obstoječi prometni prostor. Čeprav bo vozilo z elektronskim vodenjem natančno sledilo predvideni poti, bo moralo biti njegovo gibanje predvidljivo tudi za druge, zato so pomembni ustrezno urejena križišča, varni prehodi in pregledna postajališča, je dejala.
Vozilo je opremljeno z naprednimi tehnologijami, kot so kamere, senzorji, sistem LiDAR in satelitska navigacija, ki omogočajo samodejno sledenje označeni poti po t. i. virtualni tračnici. Med testiranjem v Ljubljani sicer teh funkcij ne bodo uporabljali in bo vozilo ves čas upravljal posebej usposobljeni voznik, je v sporočilu pojasnila občina.
Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik je pohvalil inovativnost vodstva LPP in izpostavil dobro sodelovanje z deležniki tudi pri omogočanju uporabe sistema za avtonomno vožnjo vozil Tesla. Napovedal je nadaljnje zakonske spremembe za uvajanje inovativnih rešitev, med drugim glede aplikacij pri avtotaksi storitvah in deregulacijo taksimetrov. Ker je uvajanje novosti, kot so samovozeča vozila, lahko za marsikoga šok, je pomembno, da se ustrezno uvajajo v družbo, je poudaril.
Ljubljanski župan Zoran Janković je izrazil veselje, da se je kitajski proizvajalec za testiranje vozila v Evropi odločil za Ljubljano, in priznal, da je imel pomisleke, kako se bo tako dolgo vozilo obneslo na ljubljanskih cestah. Ta pridobitev pa je šele začetek, je poudaril in med drugim za naslednji mandat napovedal začetek gradnje nove remize LPP v Stanežičah in ureditev parka z ribnikom na območju sedanje remize LPP ob Celovški cesti v Šiški.
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