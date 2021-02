Luč miru za preprečevanje travm pri otrocih namenila 10 tisoč evrov

Vsak otrok ima pravico do srečnega otroštva, igre, smeha, družinske sreče. A za štirimi stenami družin je žal še vedno preveč tragičnih zgodb, ki lahko nedolžnega otroka pomembno zaznamujejo skozi vse življenje. Zavod Lunina vila je zasebna in neprofitna organizacija v Sloveniji, katere poslanstvo je zdravljenje in preprečevanje raznovrstnih travm pri otrocih. Do zdaj so pomagali že 213 otrokom in mladostnikom ter prek 150 staršem. Slovenska skavtska organizacija jim je v okviru akcije Luč miru iz Betlehema namenila 10 tisoč evrov sredstev.

