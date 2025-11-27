Luč na koncu predora: več kot 300 specializantov družinske medicine

Iz Zdravstvenega doma Vrhnika odhaja zdravnica družinske medicine, njeni pacienti, teh je na današnji dan 1557, bodo tako že prej kot v enem mesecu ostali brez osebnega zdravnika.

Iz ZD Vrhnika so nam pisno odgovorili, da morajo v skladu z zakonodajo vsem njenim pacientom, dokler ne dobijo novega izbranega zdravnika, še dve leti zagotavljati zdravstveno oskrbo. Ter da bodo organizacijo prilagodili tako, da bo oskrba zagotovljena v največji možni meri. Zapisali so še, da jo bodo zagotavljali z internimi prerazporeditvami in organizacijskimi prilagoditvami. Hkrati pa intenzivno iščejo zdravnika.

Pred dvema letoma so na mrzlo januarsko noč ljudje več ur čakali pred ZD Bežigrad, da se opredelijo pri novem osebnem zdravniku. Pa posnetki izpred enega leta, ko se je kolona vlekla na drugem koncu države, pred ZD Slovenska Bistrica. Nekateri so v gneči celo izgubljali zavest. Na drugi strani pa primer ZD Kočevja, kjer se trudijo manko zdravnikov nadomestiti z uvozom zdravnikov iz nekdanje Jugoslavije.

"Trenutna situacija je bistveno bolj spodbudna kot pred nekaj leti, sedaj imamo v sistemu specializacije preko 300 kolegov, ki so specializanti družinske medicine, in tudi interes mladih za družinsko medicino se je v zadnjih dveh, treh letih bistveno zvečal." Tako danes ob 30-letnici Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani razlaga njena predstojnica prof. dr. Marija Petek Šter in dodaja, da se na letni ravni močno približujemo številki sto novih specializantov. "Kar je pa že število, v kolikor se bo ta trend nadaljeval, ki bo v naslednjem desetletju omogočilo, da bi zapolnili bazo in nekako dosegli število specialistov družinske medicine, ki bo pokrilo potrebe prebivalstva."

Ob tem zaključi, da se zavedajo vala upokojevanja družinskih zdravnikov v prihodnjih letih, vendar da sveti luč na koncu tunela, če bomo znali vse mlade zdravnike zadržati v sistemu in uspešno privabiti nove za študij družinske medicine.