Luč na koncu predora: več kot 300 specializantov družinske medicine

Ljubljana, 27. 11. 2025 18.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Barbara Bašić , D.L.
Komentarji
23

Nazadnje tudi dobre novice, ko gre za tako pomembno stvar, kot je dostop do osebnega zdravnika. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani povedali, da je za družinsko medicino v zadnjem času več zanimanja, kot ga je bilo. V sistemu specializacije je namreč trenutno več kot 300 specializantov družinske medicine. Res pa je, da medtem iz zdravstvenih domov osebni zdravniki še vedno odhajajo.

Iz Zdravstvenega doma Vrhnika odhaja zdravnica družinske medicine, njeni pacienti, teh je na današnji dan 1557, bodo tako že prej kot v enem mesecu ostali brez osebnega zdravnika. 

Iz ZD Vrhnika so nam pisno odgovorili, da morajo v skladu z zakonodajo vsem njenim pacientom, dokler ne dobijo novega izbranega zdravnika, še dve leti zagotavljati zdravstveno oskrbo. Ter da bodo organizacijo prilagodili tako, da bo oskrba zagotovljena v največji možni meri. Zapisali so še, da jo bodo zagotavljali z internimi prerazporeditvami in organizacijskimi prilagoditvami. Hkrati pa intenzivno iščejo zdravnika. 

Pred dvema letoma so na mrzlo januarsko noč ljudje več ur čakali pred ZD Bežigrad, da se opredelijo pri novem osebnem zdravniku. Pa posnetki izpred enega leta, ko se je kolona vlekla na drugem koncu države, pred ZD Slovenska Bistrica. Nekateri so v gneči celo izgubljali zavest. Na drugi strani pa primer ZD Kočevja, kjer se trudijo manko zdravnikov nadomestiti z uvozom zdravnikov iz nekdanje Jugoslavije.

"Trenutna situacija je bistveno bolj spodbudna kot pred nekaj leti, sedaj imamo v sistemu specializacije preko 300 kolegov, ki so specializanti družinske medicine, in tudi interes mladih za družinsko medicino se je v zadnjih dveh, treh letih bistveno zvečal." Tako danes ob 30-letnici Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani razlaga njena predstojnica prof. dr. Marija Petek Šter in dodaja, da se na letni ravni močno približujemo številki sto novih specializantov. "Kar je pa že število, v kolikor se bo ta trend nadaljeval, ki bo v naslednjem desetletju omogočilo, da bi zapolnili bazo in nekako dosegli število specialistov družinske medicine, ki bo pokrilo potrebe prebivalstva."

Ob tem zaključi, da se zavedajo vala upokojevanja družinskih zdravnikov v prihodnjih letih, vendar da sveti luč na koncu tunela, če bomo znali vse mlade zdravnike zadržati v sistemu in uspešno privabiti nove za študij družinske medicine.

osebni zdravnik družinska medicina specializanti zdravstveni dom Medicinska fakulteta
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
9876543
27. 11. 2025 20.04
Pa še to - specializacija traja 4 leta, torej nekje 75 na letnik. Vse je odvisno, kako predstaviš stvar - v 4 letih se tudi spremenijo stvari, marsikdo pa do tja sploh ne pride.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
27. 11. 2025 20.03
No, če je to res, svaka čast. Ampak planiranje vseh preteklih vlad je bilo pa fenomenalno res, to pa zmagate in eni in drugi. Kot da ne veš, kdo ti bo šel vse v penzijo, pa pač se mal potrudiš za zagotavljanje primarne medicine... Dejstvo je tudi, da se je primarna medicina sprivatizirala, veliko je privat firm ane. Občine morajo pa same zagotavljat zdravnike. Tako da je recimo enega Jankovića lahko sram, da podpira uno šefico v LJ, ki je odgnala dohtarje. Drugače pa so si dobr zrihtal dodatne ambulante, kjer so plačani, če pa mal preračunaš, bi pa če gre nekdo v penzijo lahko vsak vzel od 10-15 pacientov in bi bilo pokrito. Po drugi strani so pa res obremenjeni s tole administracijo, vsaka bolnica in ZD ima svoje informacijske sisteme, kar je itak taka korupcija da dol padeš, pa to pa ono, pa tretje, res katastrofa, to se pa strinjam z njimi....
ODGOVORI
0 0
9876543
27. 11. 2025 20.01
Ne vem koliko jih bo ostalo pri nas, nekateri študentje višjih letnikov dobivajo kar konkretne ponudbe iz tujine s stanovanjem,....največ iz Avstrije.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
27. 11. 2025 19.58
-1
vsak dan se v Svico preseli vec kot 1000 oseb....
ODGOVORI
0 1
galeon
27. 11. 2025 19.48
+1
Kar naenkrat jih je pa toliko. A kdo laže ali pa zavaja z dejanskim stanjem. Nedolgo nazaj so govorili o peščici specializantov.
ODGOVORI
2 1
zrela hruška
27. 11. 2025 19.40
-3
zdaj, ko je vlada uredila javno zdravstvo in ukrotila polha je lepo slišat napredek. ta primerjava s tunelom zna biti tudi, da prihaja vlak, če vidiš luč!?
ODGOVORI
1 4
xoxotox6
27. 11. 2025 19.31
+0
večina normalnih EU držav nudi storitev ob napotitvi ali v javne ali v zesebnem vse pokrije zavarovalnica. ena takih npr. česka brez problema vsi se trudijo pridobit klienta in ne pacienta. pacient v slo je zdravstvo?????'
ODGOVORI
1 1
seter73
27. 11. 2025 19.30
+5
cez 10 let bodo tole vsi privat ker javnega zdravstva v obstojeci obliki ne bo vec. Ostalo bo od njega zgolj bolnica franja za krpanje najrevnejsih prebivalcev
ODGOVORI
7 2
krmeki
27. 11. 2025 19.25
+0
Vse se da, ko se prereže peruti lobijem ki so držali v šahu celo državo
ODGOVORI
4 4
BBcc
27. 11. 2025 19.20
-2
Končno vlada, ki je poveča število razpisnih mest za zdravnike. Končno se premika na bolje.
ODGOVORI
4 6
9876543
27. 11. 2025 19.59
To je storil Janša 2021 , ko je povečal vpis na medicinsko fakulteto, kar so mu vsi očitali - do specializanta je potrebnih 5-6 let. Kaj si pa ti študiral, da tega ne veš?
ODGOVORI
0 0
ap100
27. 11. 2025 19.18
-1
hvala janši da je leta 2021 izsilil povečanje števila študentov na fakulteti - pa kakšen pogrom je bil takrat nad njim kaj se vtika v posle faksa
ODGOVORI
5 6
daiči
27. 11. 2025 19.13
-8
a to je dobra novica? to je velika dodatna obremenitev za proracun, teh tristo loh drzavo sprav na kant..
ODGOVORI
0 8
Magic-G-spot
27. 11. 2025 19.17
+1
Res je :)
ODGOVORI
1 0
BBcc
27. 11. 2025 19.20
-1
Janševiki kaj bi brez vas.😂😂
ODGOVORI
3 4
ReAnDa
27. 11. 2025 19.13
+3
...če bodo sploh končali faks na LJ fakulteti!
ODGOVORI
4 1
Slovenska pomlad
27. 11. 2025 19.04
-4
Pa kdo bo delal za 10-15 jurjev...
ODGOVORI
2 6
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 19.08
+2
Naj dela tisti, ki ničesar drugega ne zna...
ODGOVORI
3 1
zmerni pesimist
27. 11. 2025 19.03
+1
Če verjameš
ODGOVORI
2 1
armenius
27. 11. 2025 19.00
+7
po diplomi bi moral delati vsaj 5 let v sloveniji, ali vrniti šolnino. tako kot drugod. mi pa jim omogočamo zastonj študij in nato gredo, uvažamo pa zdravnike z juga, žalostno
ODGOVORI
11 4
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 19.06
+8
To enako pravilo bi moralo veljati za vse, ne le zdravnike, saj se lahko pri nas vsak izšola za karkoli.
ODGOVORI
9 1
truelies
27. 11. 2025 18.58
+8
Od tega jih bo šlo 290 v tujino. Kdo pa še hoče delat v jugosloveniji razen mafije, politikov, lobistov in neprofitnih brezdelnežev.
ODGOVORI
11 3
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 18.56
+3
Bodo kmalu ugotovili, da jih sosednja država tudi sprejme pod še boljšimi pogoji.
ODGOVORI
8 5
