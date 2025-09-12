Svetli način
Slovenija

Luč na koncu tunela v DZ in kako vaditi klavir potiho?

Ljubljana, 12. 09. 2025 19.30 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Aleksander Pozvek
Najprej pospravimo konfete po poroki leta Roberta Goloba in Tine Gaber. V državnem zboru pa je bil čas, da se prižge luč. Pravijo, da je bila to luč na koncu tunela, čeprav je luč na koncu tunela lahko tudi vlak. Kako vaditi klavir, ne da bi pri tem motili sosede?

KOMENTARJI (4)

borjac
12. 09. 2025 20.02
+1
Ti komik Pozvek specializiran za zafr..avanje Golobove Vlade , zakaj ne greš vprašat elito z zasebnimi vrtci , koliko bi radi pojedli našega denarja , pa Pozvek pojdi vprašat Janšo zakaj podpira morijo otrok v Gazi , ti Pozvek pojdi vprašat SDS od kje dobivajo denar , tudi za ogromne panoje ob cestak , ti Pozvek se en navaden "komik " iz turških nadaljevank , brez hrabrosti in brez veze.
ODGOVORI
4 3
borjac
12. 09. 2025 20.09
-2
Še en mali dodatek , tihi klavir je z venel tudi pod Janševo Vlado, Pozvek , pa nisi imel hrabrosti da bi kaj vprašal ???
ODGOVORI
2 4
Joško-ribič
13. 09. 2025 11.20
+3
Levačeki a vas ni sram za use je kriv Janša.
ODGOVORI
3 0
biggbrader
13. 09. 2025 15.09
+1
Pod golobjo vlado gremo v maloro in ne pod Janševo.
ODGOVORI
1 0
