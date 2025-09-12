Slovenija
Luč na koncu tunela v DZ in kako vaditi klavir potiho?
Najprej pospravimo konfete po poroki leta Roberta Goloba in Tine Gaber. V državnem zboru pa je bil čas, da se prižge luč. Pravijo, da je bila to luč na koncu tunela, čeprav je luč na koncu tunela lahko tudi vlak. Kako vaditi klavir, ne da bi pri tem motili sosede?
