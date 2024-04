Občani čakajo na višino cenitve poplavljenih hiš, gradnja novih bo jeseni

"Hiša naj bi stala bolj na robu parcele, zraven še naj bi bil dovoz do hiše. Potem bodo pa vrt in vse te stvari, ki smo jih prej imeli nekje ob hiši," ideje o novem domu, ki ga za zdaj krasijo le travne bilke in travniške rože, opisuje Paul Orešnik iz Strug. "Odločitev ni bila lahka, ves čas smo se borili za naše naselje, našo hišo, za naš obstanek, ampak glede na to, da je izbor parcel v matični občini, oziroma da parcel v občini Luče ni, smo se družinsko odločili, da bomo parcelo iskali tam, kjer bomo varni."

Cenilci so 20 hiš v Lučah in na Ljubnem ob Savinji, ki jih bodo najprej porušili, že obiskali v začetku tedna in prvi mož za obnove obljublja, da bodo cenitve dobre. "Vse to, kar se nahaja na nepremičnini, bo ocenjeno, tudi pomožni objekti, ureditev okolice, skratka vse," obljublja Boštjan Šefic.

Po razkritju višine cenitve pa bodo na vrsti občani, da se odločijo za eno izmed treh možnosti, ki jih je ponudila država. Po odločitvi, za katero bodo imeli okvirno mesec dni, sledi izplačilo odškodnin.

"Država bo ponudila nek znesek oziroma bomo videli, koliko jim je nepremičnino država ocenila, in na podlagi tega se bodo lahko odločili, kaj bodo storili," pojasnjuje župan Luč Klavdij Strmčnik. "Ker je tudi po besedah teh ljudi, ki so bili oškodovani, to eden izmed njihovih največjih izzivov," priznava tudi župan Ljubnega Franjo Naraločnik.