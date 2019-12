Lučka Kajfež Bogataj: Pogajalci držav ignorirajo na milijone mladih

Izidi podnebnih konferenc ZN so "leto za letom velika razočaranja", je ocenila klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Kot takšna tudi letošnja konferenca v Madridu nič posebej ne izstopa. Je pa letošnje dogajanje drugačno, ker so pogajalci ignorirali zahteve milijonov mladih in drugih državljanov, ki so jasno zahtevali spremembe.

KlimatologinjaLučka Kajfež Bogataj pravi, da je izid podnebne konference, ki se je v nedeljo zaključila v Madridu, ni posebej presenetil. Tovrstnih razočaranj so namreč strokovnjaki že vajeni. A je bil letos moment vendarle nekoliko drugačen, je komentirala podnebna strokovnjakinja. Kajfež Bogatajeva je podčrtala tudi znanstvena dejstva, ki kažejo, da svet v boju proti podnebnim spremembam krepko zamuja. FOTO: Miro Majcen "Države, ki zavirajo sodelovanje, ignorirajo na milijone mladih, na milijone državljanov, ki želijo spremembe. Ko se pogajajo v imenu države, ne razumejo, da ne zastopajo teh ljudi, ki imajo drugačno mnenje, še posebej mladih. To pa me razočara,"je dejala. 'V letu 2021 bi morali ne le ustaviti rast, ampak že doseči zmanjšanje za sedem odstotkov' Kajfež Bogatajeva je podčrtala tudi znanstvena dejstva, ki kažejo, da svet v boju proti podnebnim spremembam krepko zamuja."Globalni izpusti toplogrednih plinov trenutno naraščajo za dva odstotka letno. Obenem bi morali v letu 2021 ne le ustaviti rast, ampak že doseči zmanjšanje za sedem odstotkov. To pa doslej ni uspelo niti posamični državi, kaj šele skupnosti," je poudarila strokovnjakinja. To zamujanje po njeni oceni torej pomeni, da svetu "tudi z najboljšimi nameni ne bo uspelo doseči potrebnega znižanja". Vseeno nad globalnimi pogajanji ne smemo obupati, je menila sogovornica. "Svet je ta hip mednarodno organiziran prek podaljškov ZN, druge oblike sodelovanja žal nimamo. Čeprav se ta izkaže za precej neučinkovito," je dejala strokovnjakinja. Odprta je še niša tehnoloških prebojev, ki bi nam olajšali prehod v podnebju prijaznejši svet. A teh ne gre pričakovati čez noč."Še vedno bo treba krepko obrniti obstoječe načine proizvodnje, distribucije, trgovine," je posvarila Kajfež Bogatajeva. Pri tem je lahko zelo pomembna vloga EU. Nova Evropska komisija je mandat začela z veliko odločnostjo doseči ogljično nevtralnost in kljub nekaterim zaviralcem v podobi Češke, Poljske in drugih držav Kajfeževa poudarja, da so glavne države odločene. "Evropa me ne skrbi toliko," je dejala. V Sloveniji v zadnjih tednih velik napredek A EU mora spremembe izvesti ne le zato, da obdrži lastno kredibilnost, ampak tudi da svetu predstavi nov gospodarsko-politični model. "Kar je na papirju, to obljublja,"je poudarila. Naslednji meseci Evropske komisije bodo zato odločilni tako za Evropo kot tudi globalno, je poudarila. Ustrezen zgled bi namreč lahko premaknil tudi preostale igralce. To bi bilo pomembneje kot denimo predsedniške volitve v ZDA. "V ZDA se ne govori o krožnem gospodarstvu, o odrasti, o zelenih davkih. Predsedniške volitve tu ne bodo nič spremenile. Evropski model, ki bi se gospodarsko še vedno izšel ob bolj trajnostnem razvoju, bi lahko spremenil stvari,"je dejala. Po besedah sogovornice smo tudi v Sloveniji v zadnjih tednih naredili velik napredek, vsaj na verbalni ravni."Fundamentalne premike"gre opaziti tako v parlamentu kot denimo v okviru skupine, ki jo je za boj proti podnebnim spremembam ustanovil predsednik države Borut Pahor. "Vsaj na načelni ravni imamo pripravljene zahteve, kaj mora Slovenija narediti v tem prehodu - od vzpostavitve novih organizacijskih oblik do zakonodaje na področju energetske učinkovitosti, obdavčitve in podobno,"je pojasnila. Moramo pa te načrte začeti takoj uresničevati, za kar bo potrebna stroga zakonodaja. "Če ne bomo imeli zakonskih podlag, z dobro voljo in samoodrekanjem ne bomo dosegli ničesar," je še dejala strokovnjakinja.