Države se ves čas otepajo odgovornosti, ko gre za okoljske ukrepe, težko sprejemajo zaveze, še težje jih izpolnjujejo. So torej sodišča prava pot? "Narava in naša prihodnost se ne rešujeta na sodiščih. To bi bil skrajen ukrep, sprejeti je treba drugačne ukrepe," meni klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, ki opozarja, da so energetski prehodi na obnovljive vire prepočasni.

Medtem letos spet poročamo o vremenskih ekstremih. Po lanskih katastrofalnih poplavah smo imeli rekordno toplo zimo, najtoplejši februar, najbolj zgodnjo tridesetico, tudi prva polovica aprila bo, kot kaže, najtoplejša v zgodovini. In podobno je tudi drugod. Se spremembe dogajajo še hitreje, kot so predvidevali znanstveniki? "Zadnje pol leta presenečata kontinuiteta, rekord za rekordom že peti mesec, in globalen pojav rekordov. Obseg je večji, kot smo pričakovali in hitrost tudi, žal."

Kakšna je možnost za novo ledeno dobo?

Ena od najnovejših študij naj bi kazala na verjetnost, da se severnoatlantski tok, ki poleti hladi, pozimi pa greje severno in zahodno Evropo in s tem blaži temperaturna in padavinska nihanja, ustavlja. Že Al Gore je možnost, da se bo ta tok ustavil, omenjal v dokumentarcu Neprijetna resnica, ampak klimatologi te nevarnosti niso posebej izpostavljali. "Tok se že upočasnjuje, vendar da bi se ustavil, je malo verjetno, bolj nas mora skrbeti, da nas bo grelo. Če bi pa do tega prišlo, bi tudi v Evropi zaznali padec temperature, pri nas pa bi poleg nižjih temperatur imeli še sušno obdobje," ocenjuje Kajfež Bogatajeva, ki se sprašuje, kaj bi v resnici bilo huje: mraz ali biti brez vode.