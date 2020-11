Lučke bodo zasvetile, a prireditev in koncertov letos ne bo

Kakšen veseli december nas čaka? Se bomo lahko ob stojnicah pogreli s čajem ali kuhanim vinom? Zaradi negotovih razmer in trenutne epidemiološke slike še ni jasno, ali bodo v mestih sploh lahko potekale praznične aktivnosti, kot so sejmi. Večjih prireditev in koncertov pa letos zagotovo ne bo. A kljub vsemu bomo lahko občudovali, kako se bodo mesta odela v praznične luči. V prestolnici jih bodo prižgali v petek.

Veseli december že trka na vrata. A kako vesel bo letos glede na trenutne negotove razmere. Preverili smo, kdaj bodo po mestih zasvetile praznične lučke in ali si lahko obetamo praznične prireditve. Prva bo v soju prazničnih luči zasvetila prestolnica. Prižig luči načrtujejo v petek, 27. decembra, a množične prireditve, kot smo je bili vajeni preteklih let, letos ne bo, odgovarjajo v JZ Turizem Ljubljana. Želeli bi si sicer izvesti praznični sejem, če bodo dobili dovoljenje od Nijz, najemnikom prazničnih hišk pa bi omogočili kar 75 % popust, saj želijo kljub epidemiji pričarati lepe praznične dneve ob koncu leta. Čeprav bi si želeli izpeljati še več decembrskih prireditev, pa se zavedajo, da bodo določene aktivnosti morali prilagoditi razmeram. Koncertov letos ne bo. Letos so se odločili za okrasitev mesta z aktualno osrednjo temo "ranljivost in trdoživost življenja", ki jo v prvi vrsti namenjajo meščankam in meščanom. Nekateri elementi in sklopi bodo novi, velik del skulptur pa bo originalnih, pokojnega avtorja Zmaga Modica. Avtor projekta aktualne okrasitve in novosti je Urban Modic. Skupno bo na ljubljanskih trgih in ulicah postavljenih devet smrek, in sicer na naslednjih lokacijah: Prešernov trg, pred in v Mestni hiši, Stari trg, Levstikov trg, Mala ulica, Figovec, Trdinova cesta in Ljubljanski grad. Čez mesto bo napeljanih blizu 50 kilometrov luči (Ljubljana in smreke skupno), od tega bo smreko na Prešernovem trgu razsvetljevalo približno 10 kilometrov luči. Za novoletno okrasitev (lučke, nameščene na like, smreke in rastoča drevesa) je bilo vsako leto namenjeno 220.000 evrov proračunskih sredstev. Okrasitev bo v enakem obsegu kot lani, letošnji znesek bo nižji.

icon-expand V prestolnici letos koncertov ne bo. FOTO: Bobo

Lučke bodo zasvetile, praznično dogajanje še pod vprašajem Prižig lučk v Mariboru bo 3. decembra, ob tem pa načrtujejo tudi, da bo na ta dan zaživelo osrednje prizorišče prazničnega Maribora – Glavni trg, kjer bo vse do 30. decembra 2020 tržnica z darilnim programom. V Zavodu za turizem Maribor poudarjajo, da bodo poskrbeli, da bo mesto zasijalo v privlačni praznični podobi in bo ponudilo kakovostne vsebine, katerih obseg in način izvedbe bodo sproti prilagajali veljavnim ukrepom. Iz kabineta župana Murske Sobote so sporočili, da praznično razsvetljavo v mestu že nameščajo, predviden prižig bo 5. decembra. Glede prazničnega dogajanja se bodo odločali v decembru glede na epidemiološko stanje in priporočila vlade ter stroke. Zagotovo pa ne bo tradicionalnega Miklošovega senja, ki bi sicer bil 6. decembra. Ponudnika za najem drsališča so izbrali, a je realizacija še negotova. Na celjskih ulicah delavci že nekaj dni nameščajo božično – novoletno razsvetljavo, ki jo bodo prižgali 28. novembra. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa občanov na prižig lučk ne bodo vabili, pravijo na občini. Božično - novoletna razsvetljava bo tako kot minula leta svetila do 6. januarja. V Zavodu Celeia Celje pravijo, da več informacij glede aktivnosti še ne morejo podati, saj so odvisne od epidemiološke slike. Velikih dogodkov, kot so koncerti na prostem ali silvestrovanje, pa v Celju zagotovo ne bo. Sejem bodo pripravili le, če bodo to dopuščale razmere in ukrepi, prav tako ostale dogodke. Ne glede na vse pa bodo poudarek dali krasitvi mesta, ulic in pročelja stavb, svetlobnim elementom in foto kotičkom. Na Krekovem trgu, pred Knežjim dvorcem, Pokrajinskim muzejem Celje, pri fontani pri kinu Metropol, pri Marijinem znamenju na Glavnem trgu in na Starem gradu Celje bodo praznično vzdušje ustvarili z video projekcijami. Zvezdno nebo bo sijalo od Glavnega trga preko Stanetove in do Lilekove ulice. Tudi Muzejski trg bo zaradi praznične razsvetljave še lepši. Osvetlili bodo drevesa, na zgornjem zunanjem hodniku Pokrajinskega muzeja Celje namestili zelene, nesvetleče girlande, oboke pa osvetlili. Lik zvezde bo sijal na Stanetovi ulici, lik smreke z medvedkom pa na Glavnem trgu pred Paviljonom za prezentacijo arheologije oziroma Turistično-informacijskim centrom. Postavili bodo tudi svetlobni lik kočije. V starem mestnem jedru (Prešernova ulica od Krekovega trga do slaščičarne Zvezda) v teh dneh nameščajo ambientalno ozvočenje. Letošnja novost bodo šopki iz smrečja, ki jih bodo namestili na kandelabre v mestu in bodo okrašeni z bučkami in pentljami. Mesto bomo okrasili tudi s smrekami. Za krasitev mestnega jedra so si v podjetju Zeleno drevo izposodili 30 "živih" smrek, ki so posajene v lonce in so visoke od 180 do 220 centimetrov. Podjetje jih bo spomladi ponovno zasadilo v zemljo.

icon-expand Glede na negotove razmere še ni povsem jasno, v kakšen december bomo vstopili. FOTO: Damjan Žibert

V Mestni občini Ptuj v decembru ne načrtujejo prazničnih prireditev. Sredstva, ki bi jih sicer namenili ognjemetu (letos so k temu dodali še del sredstev za protokolarne namene), so že v preteklih dveh letih namenili za obdarovanje otrok in starejših. Tudi letos ognjemeta ne bo, sredstva pa bodo namenili za obdaritev ranljivih skupin, otrok, starejših in uporabnic Varne hiše Ptuj. Tradicionalno obdarovanje predšolskih otrok, ki ga vsako leto izvedejo v sodelovanjem z Vrtcem Ptuj, bodo izvedli tudi letos. O načinu predaje daril dogovori še potekajo. V preteklih letih so v mestnem središču v sodelovanju z različnimi ptujskimi institucijami in podjetji postavili tudi drsališče. Glede na trenutno prepoved zbiranja ljudi in nejasno situacijo glede tega v prihodnjih tednih, so se odločili, da drsališča letos ne bodo postavili. V Zavodu Novo mesto odgovarjajo, da bodo vse načrtovane dejavnosti odvisne od epidemiološke slike in ukrepov, ki bodo v veljavi v naslednjih tednih. Še vedno upajo, da bodo b sprostitvi ukrepov lahko postavili adventne stojnice in hiške, kjer bodo obiskovalci ob spoštovanju ukrepov lahko nakupili darila in se okrepčali z lokalnimi dobrotami. Načrtovali so tudi snemanja on-line koncertov lokalnih glasbenikov, ki pa trenutno niso dovoljena. Pripravili so tudi projekt postavitve drsališča, vendar kot kaže razmere žal ne bodo dopuščale obratovanja. Ognjemeta pa v Novem mestu že več let nimajo, predvsem zaradi negativnih vplivov na okolje (po priporočilih Agencije RS za okolje) in na manjše otroke, starejše in hišne ljubljenčke, odgovarjajo. Praznična razsvetljava bo v mestnem jedru Novega mesta tradicionalno zasvetila na predvečer, ko goduje sveti Miklavž. Lučke se bodo prižgale na Glavnem trgu, na Kandijskem mostu, na Florjanovem trgu pri tržnici, na Prešernovem trgu in v parku KC Janeza Trdine. Na Glavnem trgu bodo sprehajalci lahko uživali ob pogledu na veliko in bogato okrašeno novoletno smreko, pred mestno hišo pa pripravljajo posebno ambientalno video projekcijo, foto točko (selfie-point) in nabiralnik za skrite želje in dobre misli za Dedka Mraza. Osvetlitev mesta bo še posebno simbolna in čarobna, namenjena veselju in miru, sporočajo. Ob spoštovanju epidemioloških pravil občane vabijo na sprehod čez praznično okrašeni Glavni trg, Miklavž in župan pa bosta vse občane nagovorila preko televizijskega in spletnega prenosa. Na odgovore nekaterih občin še čakamo.