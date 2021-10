Lučke so v prestolnici po enem letu spet pripeljali iz delavnic

Prestolnico so že začeli krasiti in pripravljati na božično-novoletno vzdušje. V središču mesta so tako obešali kilometre lučk, ki jih bodo sicer prižgali čez dober mesec. Letos organizatorji obljubljajo, da bo glede okrasitve veliko novosti, postavili bodo tudi devet smrek, najvišjo po tradiciji na Prešernovem trgu. Lani organiziranega prižiga lučk zaradi epidemije ni bilo, niti ne stojnic, koncertov, sprevodov dobrih decembrskih mož ... Kako pa bo letos?