'Lučke' v Ljubljani, novembra

Ljubljanske ulice so v sredo zažarele v popoldanskem mraku. Preplavile so jih na stotine luči avtomobilov, ki so se prebijali skozi natlačene prometnice glavnega mesta. Zakaj je v Ljubljani znova, in kljub ukrepom, prišlo do prometnega kolapsa, in kaj nas čaka decembra?

V petek, 1. decembra, pred prvo adventno nedeljo, se bodo v Ljubljani prižgale novoletne lučke. Poleg tega v mestu napovedujejo več božično-novoletnih sejmov in druge prireditve. Toda na cestah prestolnice že pred vrhuncem leta nastajajo veliki zastoji. Zaradi teh je ohromljen tudi javni potniški promet, saj gneče nastajajo tudi na rumenih pasovih, ki so sicer namenjeni samo avtobusom in taksistom. Takšno je bilo tudi sredino pozno popoldne, ko so Ljubljano znova preplavila osebna vozila. Promet se je za nekaj časa skoraj povsem ustavil na Dunajski, Gosposvetski in Tivolski cesti. icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right Na MOL so sicer že pred časom pojasnjevali, da je glavni razlog za zastoje povečanje števila vozil na cesti. Napovedali so, da bodo v času prometnih konic na najbolj kritičnih mestih, kot so Slovenska, Dunajska, Trg osvobodilne fronte in in Tivolska, promet usmerjali policisti, ponekod pa jim bodo pomagali tudi mestni redarji. Župan Zoran Janković, ki je pred časom tudi sam urejal promet v enem izmed križišč, je takrat dejal, da zastoje povzročajo neodgovorni vozniki, ki kljub rumeni in rdeči luči rinejo v križišče. Poleg tradicionalnega decembrskega "romanja na lučke" v Ljubljano pa se voznikom zaradi vznika novih gradbišč obetajo nove preglavice. Med drugim bo v začetku prihodnjega leta sledila prenova Dunajske ceste, kar bo zagotovo povzročilo dodatne prometne težave.