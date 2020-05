Lufthansa in nemška vlada neuradno dosegli dogovor o devetmilijardni pomoči

Nemški letalski prevoznik Lufthansa in nemška vlada sta se okvirno dogovorila o državni pomoči podjetju, so povedali viri blizu vlade. Pomoč, predvidoma vredno devet milijard evrov, morajo potrditi še nadzorniki Lufthanse in Evropska komisija. Lufthansa se zaradi pandemije novega koronavirusa sooča z največjimi finančnimi težavami v svoji zgodovini.

icon-expand Potniški promet od sredine marca praktično stoji. FOTO: AP Dogovor je del načrta, ki predvideva, da bo država podjetju namenila devet milijard evrov v zameno za 20-odstotni lastniški delež, so za nemško tiskovno agencijo DPA povedali vladni viri. Pripravila ga je posebna skupina, ki so jo ustanovili na podlagi marca sprejete zakonodaje za pomoč gospodarstvu v času koronavirusne krize. Ključna točka pogovorov, ki so zadnje tedne potekali za zaprtimi vrati, je bila, ali bo imela država s pridobljenim deležem možnost blokirati ključne odločitve, ki jih bo sprejelo vodstvo Lufthanse. Glavni izvršni direktor Lufthanse Carsten Spohr je med pogajanji omenjal možnost, da bi raje predlagal začetek postopka zaradi insolventnosti, kot pa sprejel nadzor države. Pomemben vidik je tudi status okoli 138.000 zaposlenih v matičnem prevozniku in v hčerinskih družbah, med katerimi so prevozniki Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings in Swiss ter Lufthansa Cargo. Nemška kanclerka Angela Merkel je prejšnji teden sicer dejala, da vlada ni v intenzivnih pogovorih le z Lufthanso, ampak tudi z Evropsko komisijo. Med pogoji za odobritev pomoči bo predvidoma tudi priprava strategije izhoda države iz podjetja. Lufthansa se zaradi pandemije novega koronavirusa sooča z največjimi finančnimi težavami v svoji zgodovini. Prizemljiti je morala okoli 90 odstotkov svojih letal, v določenem trenutku je izguba na mesečni ravni znašala tudi 800 milijonov evrov.