Lufthansa odpoveduje številne lete zaradi stavke pilotov

Kot so sporočili iz Lufthanse, pričakujejo, da bodo kljub stavki izvedli vsaj polovico načrtovanih letov. Ohranjenih naj bi bilo denimo 60 odstotkov letov na dolgih razdaljah.

Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit je sporočil, da bo tokratna sindikalna akcija manjšega obsega od tiste izpred meseca dni. Vodja sindikata Andreas Pinheiro pričakuje odpoved 300 letov na dan.

Stavko bodo vsaj danes občutili tudi nekateri potniki na povezavah s Slovenijo. Kot je razvidno s spletne strani Letališča Jožeta Pučnika, je odpovedan Lufthansin dopoldanski let na Brnik iz Frankfurta – prihod je bil načrtovan za 9.55 –, na sporedu pa ostaja dopoldanski odhod v to nemško mesto, določen ob 10.30. Večernega prihoda v Slovenijo ob 22.10 ne bo.

Prav tako sta odpovedana prihod in odhod Lufthansinega letala na relaciji München–Ljubljana–München, načrtovana za 12.40 oziroma 13.20. Ostajata pa leta podružnice Air Dolomiti s prihodom na Brnik ob 19.30 in odhodom proti bavarski prestolnici ob 20.10.