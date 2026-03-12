Naslovnica
Slovenija

Lufthansa odpoveduje številne lete zaradi stavke pilotov

Ljubljana, 12. 03. 2026 09.53 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Letalo družbe Lufthansa

Piloti nemške letalske skupine Lufthansa so začeli dvodnevno stavko. Pričakujejo se odpovedi številnih letov, najbolj pa naj bi bili prizadeti vozlišči v Münchnu in Frankfurtu. Odpovedane so tudi nekatere letalske povezave z ljubljanskim letališčem.

Kot so sporočili iz Lufthanse, pričakujejo, da bodo kljub stavki izvedli vsaj polovico načrtovanih letov. Ohranjenih naj bi bilo denimo 60 odstotkov letov na dolgih razdaljah.

Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit je sporočil, da bo tokratna sindikalna akcija manjšega obsega od tiste izpred meseca dni. Vodja sindikata Andreas Pinheiro pričakuje odpoved 300 letov na dan.

Stavko bodo vsaj danes občutili tudi nekateri potniki na povezavah s Slovenijo. Kot je razvidno s spletne strani Letališča Jožeta Pučnika, je odpovedan Lufthansin dopoldanski let na Brnik iz Frankfurta – prihod je bil načrtovan za 9.55 –, na sporedu pa ostaja dopoldanski odhod v to nemško mesto, določen ob 10.30. Večernega prihoda v Slovenijo ob 22.10 ne bo.

Prav tako sta odpovedana prihod in odhod Lufthansinega letala na relaciji München–Ljubljana–München, načrtovana za 12.40 oziroma 13.20. Ostajata pa leta podružnice Air Dolomiti s prihodom na Brnik ob 19.30 in odhodom proti bavarski prestolnici ob 20.10.

Lufthansino letalo
Lufthansino letalo
FOTO: AP

Med prejšnjo stavko v Lufthansi 12. februarja, ki se ji je v okviru sindikata UFO pridružilo tudi kabinsko osebje, je bilo odpovedanih 800 letov.

Vodstvo Lufthanse novo stavko obsoja, saj da gre za nepotrebno stopnjevanje nesoglasij v času zelo velike geopolitične negotovosti, ki je posledica vojne na Bližnjem vzhodu in močno vpliva na letalski promet po vsem svetu. Letalske poti v nemirno regijo sicer v tokratni stavki ne bodo prizadete.

Vereinigung Cockpit je k sodelovanju v sindikalni akciji pozval 5000 pilotov družb Lufthansa, Lufthansa Cargo in Lufthansa CityLine.

Jedro spora ostajajo pokojninski prispevki v Lufthansi in Lufthansi Cargo ter plače v regionalni podružnici CityLine.

Lufthansa stavka pilotov odpovedani leti letalski promet

