Lufthansa ukinja več sto letov, tudi povezavo z Ljubljano

Medtem pri letih v Frankfurt ne bo sprememb, tako da bosta ostala dva na dan.

Lufthansa je za prihajajoči zimski vozni red tako iz svojega nabora povezav izločila vse lete med bavarsko prestolnico in enim od veh Lufthansinih glavnih vozlišč ter Letališčem Jožeta Pučnika, je poročal spletni portal EX-YU Aviation News. Letalska družba je sprva načrtovala deset tedenskih letov med mestoma.

Lufthansa je sicer že konec aprila začasno ukinila linijo München-Ljubljana po zaprtju svoje hčerinske družbe CityLine, vendar naj bi lete obnovila naslednji teden z zmanjšano frekvenco.

Z zagrebškega letališča namerava Lufthansa glede na prvotni načrt prepoloviti število letov v Frankfurt. Po novem načrtuje eno povezavo dnevno. Bo pa rahlo povečala pogostost letov med Münchnom in Zagrebom, in sicer na dvakrat dnevno.

V Beogradu Lufthansa ukinja en tedenski let v München, s čimer zmanjšuje število letov na trinajst tedensko. Vendar pa bo prevoznik v primerjavi z lansko zimo od januarja 2027 še vedno izvajal dodatna dva do tri tedenske lete na tej liniji. Ob tem portal izpostavlja, da so še vedno mogoče spremembe urnika.