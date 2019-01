Luka Dončić in Jaka Bijol bosta pomagala mamici v stiski

Pri svoji rani mladosti najboljša v svojih športih. Oba bosta v februarju dopolnila komaj 20 let. Košarkar Luka Dončić in nogometaš Jaka Bijol sta vzor mnogim. Pečata pa ne želita pustiti samo na parketu oziroma na zelenici, svoj čut za solidarnost in veliko srce bi rada delila s pomoči potrebnimi.

Združila ju je zgodba Helene Čampa. Mame samohranilke z dvema otrokoma, ki se je znašla v težki življenjski situaciji. Mlajši sin Nik je invalid s hudo epilepsijo, ne hodi in ne govori, dnevno doživi tudi po 50 epileptičnih napadov. Nikov starejši brat še študira in je brez rednih dohodkov. Nogometaš Jaka Bijol je vzor mnogim. Bivališče na Logu pri Brezovici, kjer so se po številnih selitvah ustalili pred desetimi leti, je prilagojeno potrebam, ki jih zahteva Nikova bolezen, zdaj pa jim grozi, da bodo ostali brez doma. Zaradi osebnega stečaja nekdanjega partnerja mora Helena do 5. februarja zbrati 70.000 evrov, da lahko s svojima sinovoma ostane v hiši, in da ta ne gre na dražbo. Ko sta se s partnerjem razšla in takrat delila premoženje, je Heleni pripadla četrtina hiše, za katero sedaj odplačuje kredit. Tri četrtine hiše nekdanjega partnerja so pristale na dražbi. Helena za sina Nika skrbi 24 ur na dan, na bančni račun prejema zgolj 560 evrov nadomestila za izgubljeno delo, 202 evra dodatka za nego otroka in 94 evrov otroškega dodatka. S tem denarjem odplačuje dvojno posojilo za hišo in skrbi za oba sinova. Mama samohranilka se je znašla v stiski. V hiši se družina dobro počuti, v njej je vse, kar njenemu sinu omogoča kakovostno življenje, kolikor je to mogoče, tudi dvigalo, Helena pa denarja za odkup hiše nima. Zato sta se za pomoč Heleni in njenima sinovoma odločila tudi Luka in Jaka.