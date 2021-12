Luka Dončić presenetil skoraj 200 otrok na ljubljanski pediatrični kliniki

Zvezdnik ekipe NBA Dallas Mavericks Luka Dončić si je kljub svojemu zelo natrpanemu urniku vzel čas in ni pozabil na svoje slovenske korenine. Razveselil je bolne otroke, ki potrebujejo popestritev dneva in podporo. Presenetil je skoraj 200 otrok na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki bodo praznike, namesto s svojimi najbližjimi, žal preživeli v bolniški postelji, so sporočili predstavniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Poleg tega je vsak otrok dobil podpisano fotografijo Luke Dončića s posvetilom in pulover s kapuco ali majico s kratkimi rokavi. Ob tem je zvezdnik posnel še video sporočilo, ki ga je lahko vsak otrok pogledal v svoji bolniški sobi. " Ti otroci preživljajo zelo težke trenutke. Upam, da jim lahko s svojo pozornostjo pričaram vsaj malce veselja v teh, zanje zelo težkih časih," je dejal zvezdnik. "Želim si, da bi se kmalu bolje počutili in ozdraveli ter se vrnili k temu, kar v življenju najraje počno. Mislim nanje in želim vsem tem otrokom ter njihovim družinam čim bolj srečno novo leto 2022," jim je zaželel.

Zbral je na stotine igrač in drugih potrebščin, ki jih bodo otroci dobili za božične praznike: od plišastih živalic za dojenčke, lesenih igrač za malčke, hišic s punčkami, lego kock, helikopterjev do avtomobilov in tovornjakov. Mlajši najstniki pa so dobili visokotehnološke slušalke. Vsi so za povrh prejeli še darilni bon, s katerim si bodo lahko, ko bodo zapustili bolnišnico, kupili še priboljšek.

Dr. Marko Pokorn, predstojnik Pediatrične klinike UKC Ljubljana, je dejal, da je to obdarovanje izjemnega pomena za otroke, še posebej v tem predprazničnem času: "Nekaj najtežje bolnih otrok iz vse Slovenije se zdravi v naši bolnišnici. Trudimo se, da bi otrokom ponudili udobno in prijetno okolje, še posebej pa smo hvaležni za takšne donacije in podporo iz okolja. Dejstvo, da je Luka Dončić, slovenski športni heroj in idol, našel čas in dobro misel za te otroke, je res nekaj neverjetnega. Izjemno hvaležni smo mu za vse, kar je naredil in s tem pričaral nasmehe na obraze vseh teh otrok. Še posebej je to pomembno zdaj, pred božičnimi prazniki."

'Če nas preseneti in se spomni na nas tak svetovni zvezdnik kot je Luka Dončić, je to zelo lep dan'

V Pediatrični klinika UKC Ljubljana se stacionarno zdravi okrog 130 otrok, poleg tega pa klinika nudi vsakodnevno zdravstveno oskrbo še več kot 200 otrokom. "Zelo neprijetno je preživljati čas v bolnišnici, še posebej težko pa je v času praznikov," so nam besede 12-letne pacientke Hane posredovali iz UKC Ljubljana. "Zaradi pandemije nimamo veliko obiskovalcev ali zanimivih aktivnosti, ki bi nam krajšale čas. Torej, če nas preseneti in se spomni na nas tak svetovni zvezdnik, kot je Luka Dončić, je to zelo lep dan. Res sem mu hvaležna za vse, kar je naredil za nas," je bila vesela.