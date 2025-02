Luka Dončić na robu Ljubljane gradi vilo

Slovenski košarkarski as, ki je v zadnjih letih v Ljubljani in okolici kupil že več nepremičnin, je oktobra 2022 v Zadobrovi za 1,9 milijona evrov kupil tudi hišo z večjim zemljiščem. Ker hiša ni bila videti ravno kot rezidenca milijonarja, so se številni spraševali, zakaj jo je kupil in ali gre morda za dolgoročno investicijo. A komaj 18 let staro hišo je zdaj porušil, na njenem mestu pa gradi vilo.