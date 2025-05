Selektor Sekulić: 'Ni bilo dvoma, ali bo Luka igral za reprezentanco'

Luka Dončić je po hitrem zaključku končnice za Los Angeles Lakerse popoldne z zasebnim letalom pristal na brniškem letališču, kjer so ga že na letališki stezi čakali avtomobili in ga odpeljali z letališča. Tam ga je sicer čakalo tudi nekaj njegovih najzvestejših navijačev, ki so zaman upali na avtogram ali fotografijo. Bodo pa prav gotovo zanj navijali na Eurobasketu, če bo tam res zaigral.