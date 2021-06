Luka Koper: Daljša obala omogoča večji pretovor kontejnerjev

Nove skladiščne površine bodo predvidoma nared v prvem kvartalu naslednjega leta. Letna kapaciteta kontejnerskega terminala bo takrat znašala milijon in pol TEU. Vrednost celotne naložbe znaša 45,6 milijona evrov, del sredstev zanjo pa so pridobili iz evropskega projekta NAPA4CORE.

"V Luki Koper smo že naročili tudi dve novi kontejnerski dvigali razreda super post-panamax (dve že imamo), ki bosta prišli konec prihodnjega leta. Poleg tega se bomo po letu 2022 lotili še izgradnje severnega dela prvega pomola, ki bo prav tako namenjen kontejnerjem," so še dejali.

"Če upoštevamo, da je izgradnja drugega tira vredna milijardo evrov, potem je lažje razumeti drzno in ambiciozno strategijo Luke Koper, da do leta 2025 investira pol milijarde evrov in tako izkoristi povečane železniške kapacitete," je poslovni strateški načrt povzel predsednik nadzornega sveta družbe Uroš Ilić.

Dejavnost pretovora kontejnerjev na prvem pomolu so pričeli razvijati leta 1979, ko so zgradili prvih 150 metrov obale. Od takrat do danes je zadnje podaljšanje operativne obale že četrto po vrsti. Danes meri kontejnerska obala v dolžino skoraj 700 metrov, za pretovor pa uporabljajo devet kontejnerskih dvigal, v naslednjem letu 11. "V štirih desetletjih smo na prvem pomolu pretovorili skoraj 12 milijonov kontejnerjev (TEU), od tega kar dve tretjini v zadnjih desetih letih. Po številu pretovorjenih kontejnerjev ima Luka Koper največji kontejnerski terminal v Jadranu," so še sporočili iz Luke Koper.