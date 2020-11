Luka Koper po enajstih letih z novim skenerjem

Z novim skenerjem se bo lahko Furs tako še učinkoviteje spoprijel z izzivi na področju boja proti goljufijam ter najrazličnejšemu organiziranemu kriminalu. Zagotovili bodo lahko ustrezno raven izvajanja kontrol, in sicer s stališča učinkovitega preprečevanja, odkrivanje in pregona goljufij ter zlorab zakonodaje, uporabe učinkovitih ukrepov proti pretoku nedovoljenega in prepovedanega blaga ter izvajanja učinkovitih metod in postopkov boja proti goljufijam, organiziranemu kriminalu, drogam in terorizmu ter proti širjenju nezakonitega, nevarnega ali ponarejenega oz. piratskega blaga.

Prednosti nove opreme

Nova oprema je v vseh tehničnih specifikacijah boljša (veliko boljša kakovost skeniranja) od starega mobilnega skenerja, še posebej pa na Fursu izpostavljajo dvo energijski linearni pospeševalnik moči 3/6 MeV, zmožnost skeniranja več kot 20 tovornih vozil / zabojnikov na uro, zmožnost prepoznave organskih in anorganskih snovi, zmožnost prepoznave skritega blaga skozi 350 mm jekla, skener obenem omogoča tudi zaznavo sevanja, saj je v sistem vgrajen tudi sistem za zaznavo gama in nevtronskega sevanja.

V preteklih nadzorih so s pomočjo skenerja v Luki Koper odkrili tudi nekaj pomembnih odkritij. Med slednje spadata dva primera odkritja prepovedane droge heroina (302,20 kg in 730.00 kg), en primer odkritja predhodnih surovin za izdelavo prepovedane droge Metil 3-okso-2-fenilbutanoat (MAPA) (2.350,00 kg), štiri primeri odkritij tihotapljenih cigaret (skupaj: 34.971.200 kosov), dva primera tihotapljenega tobaka za vodne pipe (cca. 23.000 kg), en primer tihotapljenja tobaka za kajenje (12.880 kg), en primer tihotapljenje ponarejenih slovenskih cestnih vinjet (4.376 kos). V letih med 2017 in 2019 so zasegli več kot milijon kosov najrazličnejših ponaredkov blaga v vrednosti skoraj 57.000.000 evrov, neprijavljeno hladno orožje (bokserji, bodala, nunčaki, šokerji, itd.) in sicer 11.580 kosov, prav tako so odkrili tudi blago – prehrano živalskega izvora, ki se je prevažala v neustreznih pretovornih enotah, brez ustrezne dokumentacije in sumljivega izvora, odkrili pa so tudi več kot 100 ton neprijavljenih oblačil.