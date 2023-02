Luka Koper s petimi novimi nadzorniki

Delničarji Luke Koper so na izredni skupščini odpoklicali štiri člane nadzornega sveta, ki so jih imenovali v času vlade Janeza Janše, in sicer Francija Matoza, Nevenko Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca. Za nadzornike so imenovali Boruta Škabarja, Barbaro Nose, Jožefa Petroviča, Boštjana Raderja in Mirka Bandlja.

Odpoklic štirih nadzornikov, ki zastopajo kapital, je predlagal Slovenski državni holding (SDH). Ta ima v lasti 11,13 odstotka delnic. Sklic izredne skupščine je zahteval tudi v imenu države, ki je neposredno lastnica 51-odstotnega deleža Luke Koper. Ob tem je 4,98 odstotka delnic last Kapitalske družbe, 3,14 odstotka pa Mestne občine Koper. Delničarji so se danes uradno seznanili tudi z odstopom Tamare Kozlovič, ki je bila v nadzorni svet imenovana na predlog lokalne skupnosti, maja lani pa je odstopila, ker je bila izvoljena za poslanko DZ. V nadzornem svetu ostaja peti predstavnik kapitala Tomaž Benčina, ki je mandat začel 7. junija 2022. PREBERI ŠE Delničarji Luke Koper februarja o menjavi nadzornikov, tudi Matoza Ob menjavah nadzornikov se odpira tudi vprašanje morebitnih menjav v upravi družbe. Predsednik uprave Boštjan Napast sprememb v nadzornem svetu ni želel komentirati ali ugibati o svoji prihodnosti na položaju. Mimogrede je dejal le, da je "iz izjav predsednika vlade vse jasno". Zastopnica SDH na skupščini je bila Simona Razvornik Škofič. Predlog za zamenjavo je obrazložila s spremenjenimi okoliščinami na trgu pomorskih prevozov. Kot je dejala, so se zaradi globalne gospodarske krize razmere bistveno spremenile. V teh razmerah mora Luka pospešiti vlaganja, da bo lahko izkoristila potencial drugega tira, je poudarila. Po njenih besedah so zato smiselno prilagodili kompetenčno sestavo nadzornega sveta s strokovnjaki s področij logistike, finančne revizije in upravljanja. icon-expand Luka Koper FOTO: Shutterstock Borut Škabar je diplomirani zgodovinar, skozi celotno kariero pa se ukvarja s pomorskimi prevozi oziroma pomorsko logistiko. Trenutno je lastnik in direktor podjetja Bluemarine d.o.o Koper ter direktor družb Blueship STI ltd. Istanbul in Conbulk d.o.o. Koper, so zapisali v obrazložitvi. Njegovo izvolitev sta predlagali občini Koper in Ankaran, na območju katerih leži pristanišče. Barbara Nose je specialistka revidiranja računovodstva, direktorica in pooblaščena revizorka družbe Constantia d.o.o. Ljubljana. Kot je pojasnila predstavnica SDH, ima več kot 25 let izkušenj operativnega vodenja revizijskih projektov. Jožef Petrovič je pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic. Po zagotovilih predlagateljev ima poleg izkušenj na področju prometa tudi bogate menedžerske izkušnje na področju komerciale. Boštjan Rader je zaposlen na SDH kot samostojni upravljavec in ima izkušnje pri upravljanju državnega premoženja, so obrazložili. Mirko Bandelj je nekdanji minister za notranje zadeve in dolgoletni generalni sekretar vlade v času, ko je imela glavno vlogo LDS. Zdaj je zaposlen v lastni odvetniški pisarni. Tudi on ima veliko izkušenj z delovanjem v nadzornih svetih družb v lasti države. Na skupščini se je ob predstavnici SDH oglasil le še mali delničar in dolgoletni uslužbenec Luke Viktor Udovič. Med drugim je opozoril na nezadovoljstvo med zaposlenimi, ki ga je potrdila tudi nedavno izpeljana interna anketa. Med glavnimi razlogi je navedel preobremenjenost zaradi visoke rasti prometa.