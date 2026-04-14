Luka Lorger s knjigo 'Življenje z Downovim sindromom'

Življenje z Downovim sindromom je naslov knjige, vendar to ni knjiga, ki bi jo napisal zdravnik ali znanstvenik. Avtor te knjige je Luka Lorger, 39-letnik, ki ima Downov sindrom. Gre za prvo takšno knjigo v Sloveniji in zgovorni Luka pravi, da je to šele začetek. Piše že drugo knjigo, ne piše pa samo proze. V njegovi knjigi so tudi njegove avtorske pesmi.